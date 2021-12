5 vragen aan Annemarie van der Pol over de SBR Jaarrekening

Dat er een toename te zien is in het gebruik van de SBR Jaarrekening staat buiten kijf, zegt Annemarie van der Pol, Head of Productmanagement bij SBR Nexus. Maar er is nog werk aan de winkel om met de SBR Jaarrekening ervoor te zorgen dat financiële gegevens gestandaardiseerd en in dezelfde vorm en taal met banken kunnen worden gedeeld. Wat zijn de uitdagingen en waar liggen de kansen? We blikken terug op het afgelopen jaar en bespreken de next steps voor 2022.

Hoe kijkt SBR Nexus terug op het gebruik van de SBR Jaarrekening in 2021?

‘Sinds ING de SBR Jaarrekening verplicht heeft gesteld, zien we een stijging in het gebruik ervan. Daarnaast is er een aantal verbeteringen geconstateerd in het proces. De afgelopen jaren lag de focus op de taxonomie (de datastandaard). Jaarlijks wordt deze geactualiseerd en dit jaar is er vrij weinig aangepast. Alle informatie die een accountant levert, kan worden opgenomen in de taxonomie. Het is alleen de vraag hoe volledig de accountant het vervolgens invult en hoe volledig de softwareleverancier de taxonomie heeft geïmplementeerd. Het testen en het implementatietraject van de softwareleverancier hebben we onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Tot slot merken we steeds meer commitment vanuit de keten: accountants, softwareleveranciers en andere stakeholders. Meer mensen zijn bereid om mee te denken in oplossingen in plaats van wat niet mogelijk is.’

Er zijn gesprekken geweest met accountants, wat is daaruit gekomen?

‘Met name het grote verschil tussen de samenstellende en controlerende accountantspraktijk. We hebben tijdens deze gesprekken vooral gekeken naar de werkprocessen en hoe deze verschillen in deze twee groepen. Eén van de problemen is dat de inrichtingsjaarrekening (de basis voor de deponering bij de KvK en de banken) meestal niet in XBRL beschikbaar is. Later in het proces moet de jaarrekening in XBRL-format bij de bank worden aangeleverd, dan vraagt dat om een extra stap inclusief bijbehorende kosten. Dat willen we voorkomen en daarom zijn we met banken in gesprek om de informatiebehoefte per klantgroep duidelijker te definiëren. Als we een overeenstemming hebben over deze basis, kunnen we hierover communiceren naar accountants en softwareleveranciers. We kunnen dan gerichter aan de slag met de processen voor bepaalde klantgroepen. Alleen dan zullen we sneller resultaat gaan zien en kunnen we dit resultaat ook beter meetbaar maken.’

‘Als we het gebruik van de SBR Jaarrekening willen vergroten, moeten we de klantgroepen en bijbehorende informatiebehoefte scherper definiëren’

Welke rol kunnen andere partijen spelen in het gebruik van SBR?

‘Een verplichting vanuit de banken om de jaarrekening in SBR-format aan te leveren zou zeker helpen. Uiteraard moeten we dan wel met elkaar zorgen dat op dat moment de juiste informatie binnenkomt bij de bank en dat de data-informatie voldoende is voor de bankmedewerker om te analyseren en te beoordelen. SBR Nexus heeft geen contractuele of financiële relatie met de ondernemer. Een bank heeft dat wel in de vorm van een kredietovereenkomst met de klant en daardoor kunnen er eisen worden gesteld aan de manier waarop de klant een jaarrekening instuurt. De ondernemer geeft hiervoor vervolgens een opdracht aan de accountant of het administratiekantoor. Als we kijken naar het al eerder implementeren van de SBR Jaarrekening in het proces, is het wellicht ook nodig om XBRL-tooling voor de ondernemersgroep te faciliteren. Dit is met name nuttig als het gaat om controlerende accountantspraktijk. Als het startpunt is: de ondernemer levert bij de controlerende accountant een jaarrekening aan in XBRL-format, dan is de basis een XBRL bestand in plaats van dat er pas aan het einde van het proces nog een conversie nodig is. Of dit kan bijdragen zijn we nu verder aan het onderzoeken.’

Er bestaan nog wat ‘mythes’ over SBR Jaarrekening. Wat is jouw antwoord op de volgende twee aannames?

Een SBR Jaarrekening bevat onvoldoende informatie voor de bank

‘Het format van de SBR Jaarrekening is juist samengesteld in overleg met de banken, accountants en softwareleveranciers. De taxonomie volstaat voor het gros van de klanten van de banken. Er zijn drie verschillende SBR Jaarrekeningen: SBR Jaarrekening Rechtspersonen, SBR Jaarrekening Rechtspersonen Beperkt en SBR Jaarrekening Natuurlijke Personen. In de meeste gevallen volstaat één van de genoemde SBR Jaarrekeningen, maar er kan soms additionele sectorinformatie benodigd zijn. Hiervoor kan een extensie worden meegestuurd. Daarom starten we op korte termijn met pilots voor melkvee in samenwerking met de ABN AMRO en Rabobank, accountants en softwareleveranciers. Als dit succesvol verloopt, wordt dit ook verder uitgerold naar andere sectoren.’

Ik heb geen software waarmee ik een SBR Jaarrekening kan opstellen

‘De meeste softwarepakketten beschikken inmiddels over een SBR-module. Als een softwarepakket daar niet over beschikt, is het mogelijk om via Mijn Data, Mijn Business de SBR Jaarrekening aan te leveren bij de bank. Op de website van SBR Nexus staat welke softwarepakketten zijn aangesloten en welke taxonomie is geïmplementeerd.’

Wat zijn jullie doelen voor 2022?

‘Naast het opdelen van de keten in kleinere groepen en scherper definiëren van het betreffende klantensegment, streven we naar een nog betere samenwerking in de hele keten. Daarmee bedoelen we met banken, softwareleveranciers, accountants en dus ook ondernemers. We streven nog steeds naar 100% aanlevering van de SBR Jaarrekening. Uiteraard realiseren wij ons ook dat er in die grote groep altijd uitzonderingen op de regel zijn. Onze focus is het bereiken van het grootste gedeelte van de grote groep, pas daarna richten we ons op de kleinere groep die complexere vragen en mogelijk aanpassingen met zich meebrengt. Door scherper te maken waar we ons op willen richten, kunnen we sneller stappen maken.’

