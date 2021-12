HET JAAR VAN (4) Pieter de Kok: ‘In auditing zie ik geen grote rode draad in de ontwikkeling’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Pieter de Kok, managing partner bij Coney Minds.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Dat ‘blijven vertrouwen in dat het goed komt’, écht helpt. In dit geval als het gaat om teamopbouw en het vinden van mensen die eindverantwoordelijkheid willen nemen. Eind 2021 ziet dit plaatje er positief uit. Ik ben enorm dankbaar dat we ook dit jaar weer een aantal professionals, jong, maar gedreven hebben gevonden die kiezen voor de opleiding tot registeraccountant en dit koppelen aan het werken bij data gedreven kantoor als Coney Minds. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal seniors het team komen versterken op het snijvlak accountancy, data-analyse en data-science. Gedurende de eerste zes maanden 2021 heb ik vaak wakker gelegen over het thema teamopbouw en het mens-mens verhaal erachter. Soms moet je wat geluk hebben en beweegt het weer de goede kant op.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Als ik mij beperk tot auditing zie ik geen grote rode draad in de ontwikkeling. Zichtbaar verandert er controletechnisch momenteel niet veel. De afgelopen vijf jaar is er geen nieuwe technologie geïmplementeerd. Data-analyse, visualisatie en process mining zijn oude technieken. Op het snijvlak van nieuwe standaarden, kwaliteit en duurzaamheid vind ik het vooral onrustig. De regie lijkt te ontbreken. Onzichtbaar is de vraag of er een nieuwe generatie technologie komt die de wijze waarop we bijvoorbeeld jaarrekeningcontroles of het vraagstuk interne beheersing (ongoing monitoring, fraudedetectie, business analytics) uitvoeren, drastisch gaat veranderen. Ik probeer zoveel mogelijk te lezen, zelf kleine initiatieven te starten. Maar of Machine Learning en zelflerende algoritmes er gaan komen? Bij velen is het een wens, maar tegelijkertijd is het in mijn beleving nog een groot vraagteken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een beetje meer het besef dat we samen het beroep zijn en dus verantwoordelijk zijn om het grote plaatje te bewaken, inclusief het positivisme rondom ons beroep, inclusief het besef dat het blijven doorexerceren met nieuwe initiatieven niet altijd vruchtbaar is.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Ik hoop, tegen beter weten in, maar het is mijn passie, dat we alle professionals meer kansen geven om in auditing en accountancybreed concreet met technologie aan de slag te gaan. De manager, de opdrachtleider, de gevorderd-assistent, de junior business-analist: zelf echt achter de knoppen, leren vissen. Gewoon tijd, tools en dus budgets voor vrijmaken.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Op het snijvlak van auditing denk ik dat we gezien onze huidige capaciteit vooral moeten focussen op verdieping en niet op groei. Aan de (business)analysekant, de slimme managementrapportages, het vraagstuk ongoing monitoring, zie ik heel veel kansen. De oranje ondernemer staat dan wel weer aan haha.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Mensen die durven te praten over hun angsten en andere mensen laten zien dat angst ook je vriend kan zijn. Ik heb ook angsten. Mijn grote vriend en tevens businesscoach weet er alles van. Angst dat ConeyMinds een dag in elkaar stort, dat ik ziek wordt, of dat er in mijn gezin iets gebeurt. Ik ben al twee jaar bang voor COVID in combinatie met mijn diabetes. Nu we dit stukje uitwerken zit ik midden in mijn COVID-herstel na een harde crash. De angst is er nog, maar COVID is ‘not gonna kill me.’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Mijn doel privé is meer tijd met mijn vrouw en kinderen door te brengen. De enorme hectiek van 17 jaar buffelen moet een zachte landing krijgen. Tegelijkertijd moet mij dit hernieuwde energie geven om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Ik loop al heel lang rond met een geweldig zakelijk idee, niet die cactustuin, en daar ga ik in 2022 echt vorm aan geven.