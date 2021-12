Personalia | Sabreena Thakur-Rana en Robert Karremans benoemd tot partner bij Grant Thornton

Grant Thornton Nederland benoemt per 1 januari 2022 Sabreena Thakur-Rana en Robert Karremans tot partner. De nieuwe benoemingen ‘dragen bij aan het realiseren van onze strategie voor toekomstbestendig ondernemen door versterking van ESG rapportage en assurance en de kwaliteit van de financiële administratie met ISAE3402 T2’, meldt het accountantskantoor.

Over Sabreena Thakur-Rana (33)

Sabreena startte als stagiaire in 2009 bij Grant Thornton op de vestiging Amsterdam. In ruim 10 jaar groeide zij door naar Senior Manager. Zij volgde haar master opleiding Accountancy en Control aan de Universiteit van Amsterdam en haar post-master opleiding “International Executive Master in Auditing” (IEMA) aan de Universiteit van Maastricht, University of Florida en Vrije Universiteit. Sabreena heeft vanaf begin af aan al veel affiniteit met internationale regelgeving en maakte daarom de keuze om haar kennis verder te verbreden door de IEMA opleiding te volgen. In 2016 rondde zij haar RA-praktijkopleiding af en is zij ingeschreven als registeraccountant bij de NBA.

Haar huidige klantenportefeuille omvat een breed scala van (middel-)grote nationale en internationale bedrijven in verschillende sectoren zoals handel, productie, dienstverlening en vastgoed. Het merendeel van deze opdrachten worden uitgevoerd binnen het internationale GTI netwerk waar Sabreena veel contacten heeft. Sabreena houdt zich ook bezig met innovatie van de controlepraktijk, diversiteit & inclusiviteit en ESG reporting & assurance. Zij startte kortgeleden met een studie aan de RUG ‘ESG (Environmental, Social and Governmental) Reporting & Assurance’.

“Ik ben erg trots en heel dankbaar dat mij de mogelijkheid is geboden om toe te treden als partner. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel energie gekregen van de nauwe samenwerking met onze collega’s en klanten. Inmiddels ben ik me verder aan het specialiseren in duurzaamheidsrapportages en het controleren hiervan, als voorbereiding op de nieuwe CSRD regelgeving. Verder zal ik in mijn nieuwe rol de komende jaren een verdere bijdrage leveren om Grant Thornton als een toonaangevende en kwaliteit hoogwaardige accountancy en adviesorganisatie in de mid corporate markt op de kaart te zetten en hiermee de positie voor Grant Thornton uit te bouwen.”

Over Robert Karremans (55)

Robert is opgeleid als bedrijfskundige aan RSM/Erasmus University, in de richting Leadership, Management & Governance. Zijn masterthesis was genomineerd voor de scriptieprijs. Hij startte zijn carrière in het bankwezen. In zijn functie van Regiodirecteur bij SNS Bank was hij medeverantwoordelijk voor de winkel- en franchiseformule van de bank en lid van het kredietcomité. In 2010 startte Robert zijn eigen onderneming als dienstverlener voor digitalisering van financiële processen.

In 2015 koos Robert voor Grant Thornton, omdat de drang naar vernieuwing en de no-nonsense mentaliteit van het kantoor hem erg aansprak. Robert is verantwoordelijk voor Incompanion, een bedrijfsonderdeel van Grant Thornton voor verwerking van financiële administraties van ondernemers. Robert is expert in het slim verwerken van elke boekhouding, zodat de klant 24/7 inzicht heeft in het financiële reilen zeilen van zijn onderneming. Steeds is hij op zoek naar verbeterde methoden om de klant nog sneller en makkelijker te bedienen. Robert is verder actief als voorzitter Beroepenveldcommissie Economics LOI en lid Werkveld adviesraad finance & control van Avans Hogeschool.

Robert: ”Ik heb enorm veel plezier in het samen met de klant stroomlijnen van zijn/haar bedrijfsprocessen. Samen met mijn team zijn we in staat de klant verregaand te adviseren en te ondersteunen in deze transitie. We slagen erin om de processen efficiënter te maken en daarmee voor de ondernemer kosten te besparen. Komende uit een ondernemersgezin en met mijn ervaring als ondernemer, heb ik veel affiniteit met wat ondernemers drijft. Tot slot bieden we met onze dienstverlening bewezen kwaliteit dat nog wordt benadrukt door het onlangs verkregen ISAE 3402 T2 certificaat.”

