‘Veel uitstel belastingafdracht door partnermodel’

Veel partners bij accountants-, advies- en advocatenkantoren op de Zuidas blijven dankzij afspraken met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon eindeloos belastingbetaling uitstellen. In sommige gevallen gaat het om forse bedragen. Dat meldt het FD op basis van eigen onderzoek.

Gebruikelijk loon

Zuidas-partners potten soms tot bijna 80% van hun winstuitkering op in hun persoonlijke bv’s, blijkt uit documenten die het FD heeft ingezien. Als voorbeeld wordt genoemd dat de best verdienende partner bij EY in het boekjaar 2019-2020 een winstdeel van ruim €1,7 miljoen kreeg . De grootverdieners van EY hebben bij de Belastingdienst echter een gebruikelijk loon bedongen van €360.000. In de advocatuur gaat het er vaak hetzelfde aan toe. Partners bij de grote kantoren blijven dankzij afspraken met de Belastingdienst eindeloos lang belastingbetaling uitstellen.

Gering ondernemersrisico

‘Maar dit is maatschappelijk moeilijk te verkopen’, zegt de in fiscale zaken gespecialiseerde advocaat Albert Jan van Soelen. Ook PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt het met de Belastingdienst afgesproken gebruikelijk loon veel te laag. Nijboer is van mening dat dit loon bijna de gehele winstuitkering zou moeten omvatten, omdat het ondernemersrisico voor de partners zeer gering is en zij weinig of geen risicodragend kapitaal verschaffen. Dit in tegenstelling tot ondernemers die als dga hun eigen bedrijf runnen en daar hun eigen geld in hebben gestoken,

Bron: FD