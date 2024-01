Big four sleutelen aan organisatiemodel, RSM gaat op oude voet verder

Terwijl de big four volgens de Financial Times wereldwijd aan hun businessmodel sleutelen na een jaar vol incidenten, peinst RSM er niet over om iets aan het partnermodel te veranderen, zo laat de topman van de VS-tak Brian Becker weten.

RSM is wereldwijd het zesde netwerk en in de VS de nummer vijf. Daar blijft het huidige partnermodel gewoon overeind, bezweert Becker. Iedereen eigenaar maken, zoals BDO vorig jaar heeft gedaan, of private equity binnenboord halen is niet aan de orde. Wel wordt gewerkt aan het verder integreren van het wereldwijde netwerk.

Aandeelhouders kijken altijd naar uitstapmoment

Volgens Becker heeft RSM lessen getrokken uit de periode voor 2011, toen het onderdeel was van belastingadviesconcern H&R Block. ‘Daardoor zijn we tot een groot bedrijf gegroeid en dat was mooi. Minder mooi is dat aandeelhouders altijd zoeken naar een moment om uit te stappen. Wij willen niet in de positie komen dat we na verloop van tijd gedwongen zijn de inkomsten op te schroeven.’ Een aandelenplan voor medewerkers ziet Becker ook niet zitten: ‘Elke strategie die afhangt van belastingvoordelen loopt het gevaar van korte duur te zijn. Wij hebben geen kapitaal nodig en we hoeven ook geen inkomen anders te gaan verdelen.’

RSM neemt in ons land een wat bescheidener positie in met de 12e plaats in de AV Top 50.

Meer overzicht

Deloitte, EY, KPMG en PwC proberen met een andere organisatiestructuur meer overzicht en grip te genereren, zodat het management meer verantwoordelijk kan worden gehouden. In de VS krijgt EY bijvoorbeeld een nieuwe structuur waarbij het bestuur het management volgt en goedkeuring moet geven aan beleid; die stap is gezet nadat het managementteam daar voor het wereldwijde opsplitsingsplan ging liggen. De Amerikaanse toezichthouder gaat bovendien de bedrijfscultuur bij de vier grootste accountantsorganisaties onder de loep nemen. In het Verenigd Koninkrijk worden onafhankelijke toezichthouders geïntroduceerd bij bedrijven die meer dan 20 beursgenoteerde bedrijven controleren. Van de big four heeft met name KPMG een matig jaar achter de rug met weinig groei en diverse boekhoudschandalen en boetes.

Bron: Financial Times