HET JAAR VAN (5) Ferry Timp: ‘Ga verhalen vertellen en zorg dat je kernboodschap overkomt!’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Ferry Timp, accountant en illustrator met zijn bedrijf De Tekenende Accountant.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Persoonlijk: dat ik mijn vaste baan als interne accountant heb opgezegd en ‘volledig zelfstandig’ ben verder gegaan als De Tekenende Accountant. Ik heb nu de allerleukste baas die ik me kan wensen. En tegelijkertijd nog nooit zo’n irritante en op sommige punten onbekwame baas gehad, haha.

In onze sector: de Busy Season Talks op Clubhouse die Arif Dursun en Hakan Kocak zijn gestart in 2021. Alle ontwikkelingen in ons vak worden besproken, op een verfrissende manier. Ik hoorde er min of meer toevallig over via Margreeth Kloppenburg. En werd door de tekeningen die ik ervan maakte onderdeel van ‘de BST-family’.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Er is ontzettend veel aan de hand in de wereld. En dus ook in de accountancy. We moeten allemaal veranderen. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om te veranderen. Het is allemaal veel, complex, niet meer te overzien. Wat je dan nodig hebt is het besef dat je anderen nodig hebt om de uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij kom ik weer terug op de Busy Season Talks: daar kan je goed horen dat dat besef er is en dat er daar een community ontstaat die met elkaar meters wil gaan maken.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Dat is iemand in de privé-sfeer en dat is een uiterst zwarte bladzijde in mijn boek van 2021. Maar dat deed me weer eens beseffen wat écht belangrijk is in het leven. En dat is NIET je werk of je carrière. Dat is wél er zijn voor je dierbaren. Voor hen én daarmee voor jezelf van betekenis zijn. Samen lief en leed delen. Ik blijf het één van de moeilijkste dingen vinden, want ook privé zijn problemen soms zeer complex en dan is het makkelijker om je op en in je werk te storten…

Wat wens je de accountancysector toe?

Dan blijf ik dicht bij mijn ‘nieuwe vakgebied’ en zeg ik: inspiratie om beter te communiceren met je publiek. Of liever gezegd: ga verhalen vertellen aan je publiek. Onze sector wordt overspoeld met jargon, wet- en regelgeving, controle-informatie, data, etc. We verzuipen er zelf al zowat in. En wat doen we vervolgens? We schrijven dikke rapporten. En zelfs verklaringen van meerdere pagina’s. Dus wat we eigenlijk doen is vervolgens ons ‘publiek’ ook weer proberen te verzuipen. Prima als een rapport geschreven moet worden voor in een archief. Maar ga verhalen vertellen en zorg dat je kernboodschap overkomt!

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Minder nadenken en plannen maken. Meer ‘doen’. Dat is eigenlijk altijd al ‘mijn eerste-keus-aanpak’ geweest. Natuurlijk moet je dan de stip op de horizon kunnen zien. Maar daarna vooral ‘op pad durven gaan’. Erachter komen dat sommige paadjes doodlopen. Of na de heuvel ineens de verkeerde kant op gaan. Maar door te doen komt er energie los. Ook in organisaties. Ervaren en leren. Zo heb ik de laatste 2,5 jaar ook mogen ervaren en leren in het digitaliseren van interne audits. De resultaten waren alles behalve ‘af’ of volledig. Maar het ‘publiek’ ging ervan ‘aan’ en daar gaat het om!

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Owjee. Haha, echt géén vraag voor mij dit. Ik ‘zie’ nooit zoveel, ik ‘doe’ vooral. Om er dan vervolgens achter te komen dat ik het zakelijk anders aan had moeten pakken. Maar voor onze sector liggen de zakelijke kansen voor het oprapen zou ik zo zeggen. Er is een schrijnend tekort aan mensen als wij. En de thema’s waarop we als accountant nodig zijn, die zijn in aantal en omvang groot. Ikzelf blijf die lastige materie visualiseren. Zodat meer mensen kunnen ‘zien’ wat er speelt. Want eerst is er begrip nodig, voordat je een volgende stap kunt zetten..

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Konden jullie geen leukere vraag verzinnen? Ik ben zelf behoorlijk klaar met corona. Ik zou hier willen schrijven dat ik me gewoon richt op dingen die wel kunnen en dat je daar ook energie van krijgt. Maar de waarheid is dat ik ook maar een mens ben en af en toe flink klaar ben met al die beperkingen… En ja, ik denk dat we er in 2022 ook nog last van zullen hebben helaas…

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Allereerst: iedereen die dit leest. En daarnaast de BusySeasonTalks-‘familie’ (om redenen die ik hiervoor heb vermeld, super goed wat zij voor de sector doen) en de luisteraars van de BST. Mooi om telkens weer te horen hoe in die ‘huiskamer van accountants’ vakzusters en -broerders van allerlei niveau (van beginnend student tot professor) met elkaar in dialoog gaan. Dat moet vooral doorgaan, dus daarom voor hen allemaal de beste wensen.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Een tof verhaal. En natuurlijk een mooi plaatje erbij. Want wat is er mooier dan wanneer je met zo’n verhaal wat teweeg brengt bij je ontvanger? En daarnaast raak ik geïnspireerd door stiften. Hahaha, ik heb een echte stiften-verslaving. Maar zodra ik die ik de hand heb, ga ik zitten tekenen. En dan ontstaat er altijd wel iets onverwachts op papier. Niet persé mooi of bijzonder, maar altijd weer iets waardoor ik denk: “hé, als ik nou eens….”

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Privé ga ik in 2022 verder met mijn ingeslagen weg om goed voor mezelf te blijven zorgen. Zeker nu ik ‘eigen baas’ ben is dat heel belangrijk. Ik afgelopen jaar al heel veel stappen gezet in het leren ‘nee’ zeggen. Maar daarnaast ook prioriteit geven aan doorleren en -ontwikkelen, dáár ga ik voor in 2022. Beroepsmatig vind ik het tof dat steeds meer vakgenoten me weten te vinden om hun visie, plan of boodschap om te zetten van tekst naar beeld. Om zo hun verhaal met meer impact te kunnen overbrengen. Daar ga ik dus graag mee door!