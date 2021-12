Laatste ‘Van den Boomen’ vertrekt bij HLB Witlox Van den Boomen

Na 32 jaar neemt Simon van den Boomen (57) per 1 januari 2022 afscheid als partner van HLB Witlox Van den Boomen. Daarmee vertrekt na zeventig jaar de laatste Van den Boomen bij het kantoor.

Opgericht in 1950

Het kantoor werd in 1950 opgericht door de vader en ooms van Simon van den Boomen. Zelf studeerde hij rechten in Tilburg en trad in 1989 in dienst als belastingadviseur bij het kantoor van zijn vader. ‘Dit is voor mij het juiste moment om terug te treden en het stokje over te dragen’, zegt hij. ‘Ik kijk met heel veel genoegen terug op de geweldige periode in mijn leven dat ik dit kantoor mee vorm heb mogen geven tot het kantoor dat het vandaag de dag is. Een multidisciplinair advieskantoor waar we elke dag werken aan complexe financiële-, fiscale-, juridische- en notariële vraagstukken van ondernemers.’

Fusie

Per 1 januari 2021 fuseerde Witlox Van der Boomen met HBL Van Daal, een kantoor met ruim 625 medewerkers en een omzet van circa 67 miljoen euro. In de AV Top-50 zou het fusiekantoor in omzet het elfde van Nederland zijn geweest. Van den Boomen blijft bepaalde advieswerkzaamheden voor klanten doen. Robért Molenaar, bestuurder van HLB Witlox Van den Boomen, vindt dat onder aanvoering van Simon van den Boomen de expansie van het kantoor vorm kreeg. ‘Hij stond aan de basis van onze belastingadviespraktijk die vandaag de dag 100 adviseurs telt en één van de meest toonaangevende pilaren van ons kantoor is. Later was hij de drijvende kracht achter de uitbouw van de strategische alliantie met VDB Advocaten Notarissen. In zijn werk was de intensieve samenwerking met accountants vanzelfsprekend. Verder was Simon bij talloze interne en externe projecten de aanjager, inspirator en mentor voor velen van ons.’

Rechtszaak

Zwarte bladzijde in de carrière van Simon van der Boomen was de rechtszaak die 15 jaar geleden tegen hem werd gevoerd. Volgens Justitie had hij gefraudeerd bij belastingaangiftes van voormalig PSV-coach Guus Hiddink. In de aangifte van Hiddink werd een Belgische woonplaats ingevuld om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen. Hiddink was daar in de praktijk bijna nooit. De rechtbank veroordeelde Van den Boomen tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een boete van 45.000 euro. Hiddink kreeg zes maanden voorwaardelijk en ook een boete van 45.000 euro. Van den Boomen ging in hoger beroep. Het Gerechtshof in Arnhem legde de adviseur in 2009 een voorwaardelijke celstraf op van zes maanden plus een werkstraf van 160 uur. De advocaat-generaal van het Gerechtshof had vijftien maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen Van den Boomen geëist.