Avedon wil meerderheidsbelang in HLB WVDB

Avedon Capital Partners B.V. wil via haar indirecte dochteronderneming GCF IV Bidco 9 meer dan de helft van de aandelen verkrijgen over HLB WVDB Holding B.V. De bedrijven hebben op 12 juni 2023 de Autoriteit Consument en Markt ( ACM ) om toestemming gevraagd voor de overname.

Tijdens het interview met Accountancy Vanmorgen weigerden topmannen Stephan Seijkens (HLB Witlox Van den Boomen) en Nico van Knippenberg (Koenen en Co) te vertellen hoeveel procent van de aandelen Avedon krijgt in ruil voor zijn kapitaalinjectie. Seijkens sprak in het Eindhovens Dagblad van ‘een substantieel belang’. Op zijn eigen website stelt de investeerder dat het minstens 40 procent van de aandelen wil.

Fusie of overname?

Uit een publicatie van de ACM blijkt dat Avedon een meerderheidsbelang wil in HLB WVDB. In combinatie met de mededeling op de eigen site dat Avendon minimaal 40 procent van de aandelen wil hebben bij een participatie, volgt hieruit dat HLB WVDB de flink bovenliggende partij is en dat er eerder sprake lijkt van een overname van Koenen en co dan van een fusie. In het interview met Accountancy Vanmorgen zei Seijkens dat hij een discussie over ‘overname’ dan wel ‘fusie’ niet interessant vond en deze graag overliet aan de media.

Voordeel van de twijfel

Hoogleraar Marcel Pheijffer verklaart desgevraagd dat hij de zorgen van de AFM over de opkomst van private equity in de Nederlandse accountancy deelt. ‘Investeerders gaat het om rendement en daarover moeten we geen illusies hebben,’ zegt hij. ‘Alle mooie woorden ten spijt geloof ik niet dat private equity fondsen in de accountancy stappen omdat ze een heel warm gevoel hebben bij de wettelijke controletaak van accountants en het verhogen van de kwaliteit. Aan de andere kant ben ik geneigd ze het voordeel van de twijfel te gunnen. Laten we zien hoe de trend uitpakt. Anders dan in de Verenigde Staten, waar de toezichthouder zich bijna uitsluitend op de grootste kantoren richt, kijkt de AFM bij ons ook naar kleinere accountantskantoren. Dat moet voldoende waarborg zijn dat de kwaliteit, de onafhankelijk en de wettelijke controletaak van accountants door private equity niet in gevaar komt.’

Pheijffer begrijpt de kapitaalbehoefte van accountantskantoren. ‘Ze hebben weinig eigen vermogen omdat kapitaal meteen wordt doorgesluisd naar de partners. Dit maakt kantoren minder kwetsbaar voor juridische claims, maar zorgt er tegelijk voor dat er weinig kapitaal is om te investeren. Aankloppen bij een externe financier is dan de enige optie.’