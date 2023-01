Personalia | Vijf nieuwe partners bij HLB Witlox Van den Boomen

HLB Witlox Van den Boomen heeft per 1 januari vijf nieuwe partners benoemd. Nicole Steins en Nicole Wolfs treden toe als aandeelhouder, Marion Denis, Patrick Nagtegaal en Arjen Keijbets als salary partner. ‘Deze benoemingen versterken ons kantoor in de volle breedte. Hiermee geven we ook meer kleuring aan de samenstelling van de partnergroep.’

De uitbreiding van het aandeelhoudersteam met Steins en Wolfs is volgens het kantoor een kwalitatieve versterking en een uitbreiding op de specialismen Business Advisory (Nicole Steins) en Legal (Nicole Wolfs). Marion Denis, Patrick Nagtegaal en Arjen Keijbets treden toe als salary partner. ‘De toetredingen van Marion, Patrick en Arjen sluiten aan bij de ontwikkeling van ons kantoor en de businesslines Audit en Belastingadvies in het bijzonder.’ Met Denis en Nagtegaal wordt de auditpraktijk versterkt, ‘zowel op leiderschap als op de aandachtsgebieden Familiebedrijven (Marion) en Bouw en Vastgoed (Patrick).’ Keijbets versterkt de verdere uitbouw van onder meer Family Wealth.