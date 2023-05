Fusie HLB Witlox Van den Boomen en Koenen en Co in de maak

Een grote stap in zuidelijk accountancyland is in de maak: Koenen en Co fuseert met HLB Witlox Van den Boomen, bevestigt bestuursvoorzitter Nico van Knippenberg van Koenen en Co aan regionaal dagblad De Limburger.

Van Knippenberg zegt tegen De Limburger dat er nog geen datum bekend is waarop de twee accountantskantoren officieel fuseren. ”We hebben het personeel ingelicht, maar nog niet onze klanten. Dat willen we graag zorgvuldig doen. De reden dat we samengaan heeft te maken met steeds strengere regelgeving, AFM-toezicht, digitalisering en de krapte op de arbeidsmarkt. We kiezen daarom nu voor schaalvergroting.”

Door de fusie ontstaat met 850 medewerkers een van de grootste accountantskantoor van Brabant en Limburg. Koenen en Co heeft vestigingen in Maastricht, Roermond, Venlo en Helmond. HLB Witlox van den Boomen heeft een kantoor in het Limburgse Valkenburg en daarnaast zes vestigingen in Noord-Brabant: Waalre, Schijndel, Waalwijk, Dongen, Rosmalen en Gemert.

Afgaand op de AV-Top 50 ontstaat een speler met een omzet van rond de 100 miljoen euro. HLB Witlox van den Boomen bezette in de laatste ranglijst (over 2021) de 13e plaats met een omzet van € 69,1 miljoen. Koenen en Co stond op plek 26 met een omzet van €29,6 miljoen. HLB Witlox van den Boomen bestaat als zodanig op zijn beurt nog niet lang. Het kantoor ontstond in 2021 uit een samengaan van HLB Van Daal en Witlox van den Boomen (WVDB). Bestuurders Rob Becx (HLB Van Daal) en Stephan Seijkens (WVDB) vertelden toen al aan Accountancy Vanmorgen dat het nieuwe fusiekantoor mikte op verdere groei in Zuid-Nederland.

Update: intentieverklaring

Woordvoerder Jeroen Polman van HLB Witlox van den Boomen laat desgevraagd aan Accountancy Vanmorgen weten: “We hebben met elkaar afgesproken dat we er eerst voor gaan zorgen dat de deal helemaal rond komt, omdat we dat nu het allerbelangrijkste vinden. Daarna treden we pas gezamenlijk naar buiten, het heeft nu nog niet veel zin om daar meer over te zeggen.” Polman spreekt over een intentieverklaring die er ligt, en verwacht dat het fusievoornemen binnen enkele maanden tot een overeenkomst kan leiden.