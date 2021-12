HET JAAR VAN (12) Marlies de Vries: ‘Maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde sector’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer Marlies de Vries, Kwartiermaker Toekomst Accountancysector.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Als Kwartiermakers Toekomst Accountancysector voeren Chris Fonteijn en ik veel gesprekken binnen en buiten de accountancysector. Wat mij altijd opvalt is dat uiteindelijk iedereen dezelfde stip op de horizon heeft. Onze opdracht omvat verschillende aandachtsgebieden (van het opstellen van AQI’s tot het uitvoeren van nader onderzoek naar de structuurmodellen). Zoals de eerdere commissies aangegeven hebben is er niet één enkele oplossing die de problemen in de sector oplost, maar gaat het om het geheel van alles waar wij nu aan werken. Ik geloof dat, met inspanning van alle partijen in de keten, het accountantsberoep een grote stap vooruit kan zetten, waarbij ook de aantrekkelijkheid van het beroep wordt verhoogd.

En op persoonlijk vlak was de openbare verdediging van mijn proefschrift in december een enorm hoogtepunt. Na al die jaren onderzoek was dit een mooie kroon op het werk.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Er zijn op dit moment heel veel ontwikkelingen gaande, er is er voor mij niet slechts een te noemen. Natuurlijk kan ik kijken naar onze agenda en bijvoorbeeld de verandering in het toezicht, of het wetsvoorstel voor wijziging van de Wta. Maar als je op een hoger, maatschappelijk niveau kijkt zie je dat er sprake is een transitie naar een digitale duurzame wereld. Dit betekent ook voor de komende jaren dat innovatie zowel op het gebied van technologie als op bijvoorbeeld duurzaamheidsverslaggeving hoog op de agenda moet staan.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Voor mij is dat Chris Fonteijn, mijn mede-Kwartiermaker, wij hebben hele verschillende profielen en dat maakt ons een divers team. Hij heeft mij geleerd om in werk meer op mijn intuïtie te durven vertrouwen.

Wat wens je de accountancysector toe?

We voeren veel gespreken met accountantsorganisaties. Daarin proberen we ze een spiegel voor te houden. Wat wil de gebruiker van verslaggeving en de controle daarop? Wat wil de buitenwereld? Uiteindelijk wens ik de sector toe dat ze het niet (meer) nodig hebben om die spiegel voorgehouden te krijgen.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Anders is het niet echt, bovendien hebben Chris en ik daar ook een belangrijke taak in. Maar, ik zou het bewustzijn nog meer willen vergroten: onze agenda omvat o.a. maatregelen voor de sector, maar uiteindelijk moeten die leiden tot een hoger doel van een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde sector. De accountant heeft een bevoorrechte positie om namens de maatschappij achter de schermen te mogen kijken. Noblesse oblige. Een sector die de hakken in het zand zou zetten, zou niet helpen om dat uiteindelijke doel te bereiken. We moeten dit samen doen.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Tja, wanneer corona de wereld uit is weet niemand, als dat überhaupt gebeurt. Voor ondernemingen zijn dit zware tijden, waarbij het voortbestaan van ondernemingen in gevaar kan komen. De continuïteit kan dus onder druk komen te staan. In het kader van het publiek belang kan de accountant daarin een belangrijke rol vervullen.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Alhoewel ik niet direct overtuigd ben of verandering met een grote revolutie plaats moet vinden of juist met kleine stappen, raak ik wel geïnspireerd door rebellen. Ik heb hierover een hoofdstuk geschreven in Artikel 5, de Beroepseer van de Accountant (red. Margreeth Kloppenburg). Socrates, Bob Dylan en Pippi Langkous staan prominent vooraan in mijn persoonlijke heldengalerij. Op het eerste gezicht vormen deze drie misschien een ongebruikelijk gezelschap, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn allemaal op hun eigen manier rebellen. Ik bewonder hen omdat ze zich uitspreken tegen de gevestigde orde en zichzelf gebleven zijn.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Afgelopen jaren heb ik veel tijd besteed aan het schrijven van mijn proefschrift, ik zie ernaar uit om die tijd thuis anders te gaan besteden. Verder klinkt het misschien als een cliché, maar ik wil doorgaan op de ingeslagen weg als Kwartiermaker. Het gaat hartstikke goed, maar we hebben ook nog een hoop werk te verzetten en dat doen Chris en ik met heel veel plezier, ook komend jaar.