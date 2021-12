HET JAAR VAN (13) Jurroen Cluitmans: ‘Begrip en bewondering voor stap Marcel Pheijffer’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer Jurroen Cluitmans, opleidingscoördinator en docent AA-opleiding Accountancy-mkb bij Full•Finance Opleidingen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Personeel, personeel en personeel. Het wordt tijd dat de knop in de branche echt om gaat. De salarissen van assistenten moeten echt omhoog, er moet veel breder gezocht worden naar mensen met andere vooropleidingen (boekhouden is immers makkelijker aan te leren dan adviesvaardigheden) en HR moet echt professioneel worden aangepakt, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen generaties.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Paul van Batenburg. Ik ben er heel trots op dat Paul het afgelopen (en komend jaar) enkele lessen statistiek heeft gegeven in onze opleiding, waarin hij onze studenten leerde om met het SMASH-model om te gaan. Ik heb de lessen gevolgd en met bijzonder veel waardering gezien hoe mooi Paul in staat was om statistiek begrijpelijk te maken voor de studenten. Zelf had ik het een paar jaar geprobeerd, maar mij was het niet gelukt in de mate waarin Paul het kan.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een verbetering van de uitvoering en met name de toetsing van de NVPE. Waarin de nadruk niet op reflectie volgens de STARR-methodiek wordt gelegd, maar waarin de daadwerkelijke vraag is: “heeft u als accountant uw professionele diensten op een adequate wijze verleend?” Dat is overigens niet een vraag die ik verzin. Volgens mij is dat de letterlijke vraag die voortvloeit uit artikel 12 van de VGBA.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Communiceren, op alle vlakken. Ik hou het bij een simpel voorbeeld. Veel trainees in de praktijkopleiding komen er pas bij de aanvraag van hun mondeling examen achter dat ze een deficiëntie Gedrag, ethiek en besluitvorming hebben. Het is te makkelijk om dit in de schoenen van de trainees te schuiven. Hoewel er regelmatig over gecommuniceerd is (niet alleen door de Raad voor de Praktijkopleidingen, door stagebureaus en ook door ondergetekende) schrik ik van de aantallen trainees die dit toch niet door hadden. Blijkbaar bereiken relatief eenvoudige boodschappen de betrokkenen lang niet altijd. En dan moeten we nadenken over hoe dat beter kan.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Ik denk dat elk antwoord op deze vraag achteraf fout zal blijven. In maart 2020 dachten we: een paar weekjes binnen. In september 2020 dachten we: het is over. In het voorjaar van 2021 dachten we: wacht maar, als iedereen dadelijk gevaccineerd is. Zelfs de grootste deskundigen hebben een slecht werkende glazen bol. Wat vooral ook duidelijk maakt hoe beperkt onze kennis nog is. Een mens op de maan zetten, met een hoofdcomputer met een intern geheugen van een paar kilobyte, was vele malen makkelijker dan twee weken vooruit kijken in een pandemie.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Ik zal wel niet de enige zijn die hier Marcel Pheijffer noemt. Als “geïnteresseerd en betrokken leek”, zoals ik me graag noem, zag en zie ik Marcel als het boegbeeld van de sector. Voor zijn stap heb ik begrip en bewondering. Tegelijkertijd wens ik de sector de beste wensen toe: ik hoop dat er snel weer een boegbeeld opstaat, een boegbeeld dat net als Marcel ook buiten de sector gekend en gewaardeerd wordt.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Ik heb een maand geleden besloten dat ik opnieuw examen Wiskunde B (VWO) wil doen. Opnieuw is overigens niet helemaal juist, want toen ik examen deed had je Wiskunde I en II. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat het goed is om oude kennis op te frissen en dat oude diploma’s niets meer zeggen over je actuele kennis. Na Wiskunde B staat Natuurkunde op het programma, en ik ben benieuwd of ik de negens van 1985 nog kan herhalen.