HET JAAR VAN (20) Arjan Brouwer: ‘Duurzaamheidsverslaggeving en de assurance daarbij gaan echt een nieuw tijdperk in’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Arjan Brouwer is partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU Amsterdam.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Ik ben op bepaalde momenten wel geschrokken van de felheid, vijandigheid en het wantrouwen waarmee bepaalde groepen mensen tegenover elkaar zijn komen te staan. Die ontwikkeling van polarisatie zagen we wel al wat langer, maar dit jaar was het soms erg extreem. Ik hoop dat we elkaar in 2022 weer wat meer kunnen vinden en een meer genuanceerd gesprek kunnen voeren.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheidsinformatie gaan snel en zijn heel ingrijpend. Met de publicatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive in april, de oprichting van de International Sustainability Standards Board in november en de standaarden waar nu hard aan wordt gewerkt gaan duurzaamheidsverslaggeving en de assurance daarbij echt een nieuw tijdperk in.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Ik heb eerder dit jaar in een column beschreven dat iemand me wees op een quote van Theodore Roosevelt: “People don’t care how much you know, until they know how much you care”. Ik vond dat die quote een mooi inzicht geeft in hoe je meer op basis van vertrouwen samen kunt werken.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Wat mij betreft bieden de ontwikkelingen rondom duurzaamheidsverslaggeving een mooie kans voor accountants om hun maatschappelijke rol te pakken en in een setting waarin niet alles in detail is geregeld te zorgen voor goede en transparante verslaggeving ten behoeve van een brede groep stakeholders.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Ik denk dat we de afgelopen twee jaar hebben gezien dat het verloop en de gevolgen onvoorspelbaar zijn. We zijn op een aantal momenten, misschien tegen beter weten in, te optimistisch geweest toen de aantallen besmettingen daalden. Het zou heel goed kunnen dat deze golfbewegingen terug blijven komen. Om dat het hoofd te kunnen bieden zullen we meer in scenario’s moeten gaan denken, flexibel zijn en solidair met elkaar.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Wie niet? Er zijn best personen of instanties waarmee ik van mening verschil of waarmee ik inhoudelijk stevige discussies voer, maar ik wens iedereen een heel mooi 2022.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door mensen die denken in kansen en mogelijkheden in plaats van in beperkingen en onmogelijkheden. Ik vind het bijvoorbeeld mooi hoe een aantal jonge collega’s initiatief hebben genomen om hun ideeën verder te brengen. Ik zie dat in mijn eigen teams, maar ook de Busy Season talks zijn daar een mooi voorbeeld van.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

De dagen zijn soms druk en hectisch, maar als ik er met wat afstand naar kijk dan prijs ik mezelf gelukkig met een fijn gezin en een combinatie van een aantal heel leuke professionele rollen. Als je niet uitkijkt dan vergeet je daarvan ook te genieten en gaan weken of maanden voorbij zonder dat je er echt bij stil staat. Dus wat bewuster genieten van die dingen vind ik een mooi doel voor 2022.

