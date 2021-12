HET JAAR VAN (21) Jelle Steenhuis: ‘Zoek elkaar, weliswaar digitaal, op!’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Jelle Steenhuis, teamleider audit bij PKF Wallast.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Het afgelopen jaar is het voor mij nog duidelijker geworden hoe essentieel communicatie binnen ons vakgebied is met cliënten en collega’s. Dit “zachte” onderdeel van ons werk was altijd al van wezenlijk belang om een kwalitatief goede audit uit te voeren. Als gevolg van COVID werd het afgelopen jaar een hele andere vorm van communiceren gevraagd. Dit maakt de audit naar mijn mening afstandelijker en vergt dus extra aandacht om de kwaliteit te behouden en het team betrokken te houden.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

De combinatie van het thuiswerken, de complexere COVID vraagstukken en het drukke seizoen van 2021 zorgden meer dan ooit voor de verleiding om te veel met werk bezig te zijn en minder oog te hebben voor het sociale aspect. Tijdens één van mijn mentorgesprekken in september werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt toen een assistent mij vertelde hoe hij diezelfde periode had beleefd. Als gevolg van diverse privé aangelegenheden in combinatie met de drukte op kantoor had hij voor een langere tijd niet lekker in zijn vel gezeten. Dat zijn prestaties wat achterbleven was mij opgevallen maar als gevolg van het thuiswerken heb ik dit niet geconstateerd. Hij vertelde mij hoe belangrijk de periode voor hem was geweest waarin we elkaar weer even wat gemakkelijker konden ontmoeten op kantoor. Inmiddels is er sprake van een vijfde lockdown en proberen we met behulp van vaste informele contactmomenten op frequente basis beter met elkaar in contact te blijven. Conclusie: zoek elkaar, weliswaar digitaal, op!

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Er is aandacht voor elkaar, maar dit kan en moet nog veel meer alsook het uitspreken van waardering naar elkaar. We hebben elkaar echt nodig! Naast meer informele contactmomenten, moeten we meer met elkaar sparren over vaktechnische onderwerpen, mede door de toenemende complexere omgeving waarin wij en onze cliënten opereren. Constant met elkaar sparren is wat mij betreft een voorwaarde om te kunnen komen tot voldoende kwaliteit.

Hoe ervaar je de toegenomen werkdruk?

Het afgelopen jaar ben ik in mijn rol gegroeid. Het directe gevolg hiervan is dat mijn werk inhoudelijk is veranderd en dat brengt uitdagingen met zich mee. Daarnaast groeien we als organisatie zowel in aantal als omvang van cliënten. Gelukkig groeit ook het aantal mensen waarmee ik deze cliënten mag bedienen. Het thuiswerken als gevolg van de COVID situatie zorgt er wel voor dat ik werk minder goed kan loslaten. Het kost me nu meer moeite om een goede balans te vinden tussen werk en privé, omdat de scheidingslijn dunner is dan ooit.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Ik wil graag mijn directe collega’s en dan in het bijzonder mijn vriend en tevens collega Martin het beste wensen voor 2022. Martin heeft mij kennis laten maken met het vak en is sindsdien mijn inspirator en sparringpartner geweest op de werkvloer. Martin en ik vullen elkaar perfect aan, wat leidt tot een mooie samenwerking.

Welke zaken op je bucketlist heb je afgelopen jaar af kunnen vinken, en welke staan er voor 2022 op je agenda?

2020 is een bewogen jaar geweest voor mijn gezin. Begin 2021 kregen we het geweldige nieuws dat mijn vrouw in verwachting was van ons tweede kindje. Afgelopen november werd ik voor de tweede keer vader van een prachtige zoon. Daarnaast mocht ik eind 2020 de eed afleggen en begin dit jaar werd ik dan eindelijk ingeschreven als Registeraccountant. Best iets om trots op te zijn na al die jaren studeren!

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Het komende jaar wil ik groeien in mijn rol van beginnend beroepsbeoefenaar. Daarnaast wil ik het onderlinge vertrouwen binnen het team nog meer vergroten. Ik denk dat we alleen op die manier samen de juiste basis kunnen leggen om werkelijk die vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer te kunnen zijn. De waarde “vertrouwen” neem ik ook mee naar mijn gezin net als “integriteit” en “zorgvuldigheid”. Hier maak ik geen scheiding tussen werk en privé en dat maakt mij een trotse man, vader en accountant.