HET JAAR VAN (23) Yvette Taminiau: ‘Ik wens de sector meer aanpassingen aan de behoeften van jonge accountants toe’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Yvette Taminiau is assistant professor Strategic Management aan de Vrije Universiteit (VU) en publiceert regelmatig over de accountancy.



Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Het verdriet van studenten die opgesloten zaten en de sociale contacten misten, maar ik heb ook grote bewondering voor hun veerkracht en enthousiasme in het digitale onderwijs.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De discussie rondom fraude en de rol van de accountant in het onderzoek naar en het eventueel verplicht melding moeten maken van geconstateerde fraude.

Wat wens je de accountancysector toe?

Meer aanpassingen aan de behoeften van jonge accountants die steeds meer interesse verliezen om bij grote accountancykantoren, zoals de Big 4 kantoren, te komen werken (zie het proefschrift van Marlies de Vries).

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Minder (media) aandacht voor polemiek en meer aandacht voor zaken die wel goed gaan.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Ik zie veel zakelijke kansen door intensievere samenwerkingen tussen universiteiten en externe partners, zoals op de Vrije Universiteit waar momenteel steeds meer wordt samengewerkt met externe partijen en stakeholders (zie ook VU Startup en de recentelijk aangenomen director Impact op de VU). Dit zorgt voor grotere impact van het wetenschappelijke onderzoek en onderwijs.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Wim Bartels die decennialang het belang van assurance on sustainability reporting hoog op de agenda heeft gehouden op nationaal en internationaal niveau.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Een lange wandeling langs de kust, muziek en goede gesprekken.

Lees hier de andere afleveringen.