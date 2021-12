HET JAAR VAN (27) Frans Heitling: ‘Echt goed nieuws vind ik de komst van Kris Douma’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Als laatste is Frans Heitling aan de beurt, gepensioneerd hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Wat valt je op wanneer je niet meer iedere dag de hete adem van prestatiedrang en -dwang voelt? Wanneer pensionado je status is ziet de wereld er toch een beetje anders uit. Maar de wereld is helemaal niet anders. Ontwikkelingen gaan gewoon door. En corona is natuurlijk nog steeds de allesoverheersende trend/ontwikkeling van dit jaar. Thuiswerken kan vaak best wel goed. Okee, dan moet je natuurlijk niet 3 leerplichtige kinderen ook tussen 9 en 5 thuis over de vloer hebben die aandacht nodig hebben. En ja, je kunt wat verder van je werk gaan wonen als je daar niet iedere dag naartoe hoeft. Doet wonderen met de huizenprijzen in de niet-Randstadregio’s. Of we met dat laatste echter heel blij moeten zijn is een tweede.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Kun je heel verschillend naar kijken. Gelukkig komt er in accountancy meer aandacht voor duurzaamheid. Inmiddels – gelukkig – toch een hopelijk onomkeerbare trend. Gezien de miljarden die het nieuwe kabinet hierin wil investeren biedt dit ongetwijfeld ook advieskansen voor accountants. En dan denk ik niet alleen aan onze agro-kantoren, waarvan sommigen – gelukkig niet alle – best wel wat goed nieuws kunnen gebruiken.

Echt goed nieuws vind ik de komst van Kris Douma. De eerste niet-accountant die voorzitter wordt van de NBA. Na jarenlang gedoe en discussie over wel of niet een overdaad aan Big 4 invloed, of – laten we nog eens een naam noemen – Harm Mannak die zijn directieplaats m.i. terecht mocht inleveren, of de vraag of het nu wel of niet erg is dat Marcel Pheiffer zijn RA-titel inlevert. Dat laatste betekent in ieder geval dat hij over wat hij nu doet niet meer kan worden aangesproken voor de Accountantskamer.

Die onafhankelijke voorzitter is echt een goed begin. Als het goed is betekent dit dat alle accountants weten dat zij een publieke functie hebben. Voor de controlerend accountant bij een beursgenoteerde onderneming is dat evident. Maar het geldt breder. Accountants houden banken bij de les, daar staat mijn geld. Pensioenfondsen, ben ik in forse mate van afhankelijk. Gemeentes, de plaats waar ik woon. MKB’ers waar ik spullen koop of die reparaties, onderhoud en dergelijke uitvoeren. Kortom, het publieke belang van accountants is breed en raakt ook het MKB.

Die onafhankelijke voorzitter kan een begin maken, of verder gaan, met juist deze aspecten van de taken van accountants uit te dragen. Accountants hebben hierin een keuze. Zij kunnen immers – net zoals Marcel Pheiffer – hun titel inleveren.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Okee, heel privé. Ik zie in mijn eigen omgeving een nieuwe generatie aankomen die – pak hem beet – over zo’n 20 jaar de arbeidsmarkt zal betreden en aan wie we uiteindelijk onze wereld doorgeven naar een volgende eeuw. Misschien wel de belangrijkste les.

Wat wens je de accountancysector toe?

Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid is m.i. het belangrijkste. Dat vertaalt zich in governance binnen de accountancysector, personeelsbeleid, inzetten op duurzaamheid, enz.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Een fraai incident is natuurlijk de discussie over of partners bij accountantskantoren nu wel of niet in loondienst zijn. Heeft nogal wat praktische, financiële consequenties. Wanneer het dan toch loondienst wordt gaan ze dan straks meer belasting betalen. Ik ben wel voor. Iedere euro die een ander te weinig betaalt, betalen wij – rest van Nederland – te veel. Ik wens hen en ons het allerbeste.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Amanda Gorman hield begin dit jaar een prachtige voordracht ter gelegenheid van de inauguratie van Joe Biden als president van de USA. In haar voordracht viel mij een zin in het bijzonder op, waarin in feite alle uitdagingen waar iedereen voor staat besloten liggen, kansen genoeg. Zij omschreef Amerika als “not broken but simply unfinished”.

Lees hier de andere afleveringen.