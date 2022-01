Credion Midden-Brabant breidt uit

De onafhankelijke zakelijke financieringsspecialist Credion breidt haar activiteiten in Midden-Brabant uit. De vestiging in Tilburg verwelkomt Frans den Broeder als nieuwe partner. ‘In de regio Midden-Brabant is een groeiende behoefte aan advies en begeleiding bij het realiseren van zakelijke financieringen’, stelt Rob Snels, Credion franchisenemer in Tilburg.

Frans: ‘Ik merkte dat de grootbanken een wat terugtrekkende beweging maken in het MKB, terwijl dat juist de groeimotor is van onze economie. Aan de andere kant zijn er steeds meer financieringsmogelijkheden ontstaan waarmee je ondernemers vooruit kunt helpen. Ik zie daarom steeds meer marktkansen voor onafhankelijke financieringsadviseurs’.

Rob, vult aan: ‘Ik zocht al een tijd naar een collega, maar ik ben kritisch, wilde alleen de beste en die heb ik nu gevonden in Frans.’ Leuk feitje: Tijdens zijn carrière in het bankwezen nam hij ooit de portefeuille over van Frans. ‘Zijn naam is sindsdien blijven hangen en ik vind het leuk om nu samen te werken. We hebben allebei nogal wat ondernemers in onze families, we begrijpen waar ondernemers behoefte aan hebben en spreken hun taal.’

Bankonafhankelijke bedrijfsfinancieringen

Credion is sinds 2001 gespecialiseerd in het aantrekken van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen voor MKB-bedrijven. Credion is een keten van ruim 50 over het land verspreide vestigingen, die samenwerken met ruim 100 verschillende geldverstrekkers. Dit zijn bijvoorbeeld (buitenlandse) banken, lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders, financieringsfondsen en private investeerders. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee.

Credion’s credo luidt: ‘Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor’.

