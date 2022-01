AFM scherp op accountantssector in 2022

Een belangrijk aandachtsgebied van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het komend jaar is de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties. Dat schrijft de AFM in haar Agenda 2022.

Niet-financiële informatie

De AFM noemt een aantal trends die belangrijk zijn voor accountantskantoren. Zo neemt het belang van niet-financiële verslaggeving toe. De AFM maakt zich hard voor goede verbinding, ook wel connectiviteit genoemd, tussen de financiële en de niet-financiële verslaggeving door ondernemingen. Niet-financiële informatie gaat niet alleen om het goede doen, aldus de AFM, maar ook om goed te rapporteren wát je doet en hoe dat effect heeft op de financiële positie, het milieu en klimaat en het toekomstige resultaat van de onderneming.

Digitalisering

Binnen de keten van verslaggeving ziet de toezichthouder een toenemende invloed van de digitalisering. Vanaf 2022 moeten ondernemingen een iXBRL-versie van de jaarrekening opmaken en laten registreren bij de AFM. Daarnaast heeft digitalisering impact op zowel de bedrijfsvoering van ondernemingen die leidt tot verslaggeving, als in de controle door accountantsorganisaties. De accountant moet er alert op zijn dat dit kan leiden tot een nieuwe categorie fraudegevallen en moet bij signalen adequaat optreden, schrijft de AFM in haar Agenda 2022. Ook accountantsorganisaties veranderen als gevolg van digitalisering. Er wordt in grotere mate gebruik gemaakt van technologie en data-analytics bij de uitvoering van wettelijke controles. Dit kan kwetsbaarheden met zich meebrengen, zoals de beheersing van de IT-omgeving en de gevoeligheid voor cybercriminaliteit.

Toezicht naar AFM

De AFM gaat vanaf 2022 zelf het toezicht uitvoeren op ruim 260 niet-OOB accountantsorganisaties. Een aantal aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) is omgezet in een wetgevingsvoorstel waarvoor het consultatietraject is afgerond. Behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer moet nog plaatsvinden. Het ingroeipad voor de uitvoering loopt tot 2024. In deze periode vormen we ook een beter beeld van de risico’s voor het duurzaam waarborgen van kwaliteit in dit segment.

Dit leidt tot de volgende prioriteiten:

1: Betere verbinding tussen niet-financiële en financiële verslaggeving

De AFM stimuleert de verbinding tussen de niet-financiële informatie (NFI) en de financiële verslaggeving in de jaarrekening. Voor meer consistentie in de verslaggeving van de NFI, zijn nieuwe, overkoepelende NFI-standaarden van belang. Nieuwe Europese richtlijnen voor een grote groep ondernemingen, de zogenoemde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), gelden voor boekjaren vanaf 2023. Belangrijk dat ondernemingen die hieraan moeten voldoen zich hierop tijdig en goed voorbereiden.

Belangrijkste activiteiten

Ondernemingen en het toezicht voorbereiden op nieuwe NFI-regelgeving, waaronder de CSRD en de EU-taxonomieverordening.

Nationaal en internationaal de ontwikkeling van standaarden voor NFI door onder meer ESMA en IFRS Foundation ondersteunen en beïnvloeden.

2: Beter inzicht in de risico’s van de kwaliteit van controles bij niet-OOB-accountantsorganisaties

Vanaf 1 januari 2022 voert de AFM het directe toezicht uit op alle niet-OOB accountantsorganisaties. Het toezicht op de naleving van de normen uit de Wta vindt plaats door middel van een ingroeimodel. We kunnen het toezicht effectiever uitvoeren wanneer we de beschikking hebben over meer data en meer inzicht hebben in de risico’s. Het uitgangspunt voor 2022 is het vergroten van de kennis over het niet-OOB-segment en het verkrijgen van meer inzicht in de risico’s. Ons toezicht zal primair gericht zijn op het stimuleren van het lerend vermogen in de sector en het werken aan verbeteringen die bijdragen aan het duurzaam borgen van kwaliteit. Daarnaast sturen we aan op het beperken van de risico’s die het realiseren van kwaliteit belemmeren en ontwikkelen we strategieën voor toekomstige risicomitigatie.

Belangrijkste activiteiten

Vergroten van de kennis over het niet-OOB-segment en het verkrijgen van meer inzicht in de risico’s door instellingsspecifieke en -overstijgende onderzoeken.

Data-uitvraag op organisatieniveau en op niveau van de wettelijke controles.

3: Aantoonbaar duurzame kwaliteit van wettelijke controles bij OOB-accountantsorganisaties

Om te onderzoeken of OOB-accountantsorganisaties ‘in control’ over kwaliteit zijn, heeft de AFM de intentie om met een hogere frequentie onderzoeken uit te voeren. Hierover moet nog wel politieke besluitvorming plaatsvinden. Het vernieuwde toezicht zal plaatsvinden zodra de uitbreiding van het kostenkader hiervoor is bekrachtigd. Ook zullen er meer datapunten worden gevraagd van de accountantsorganisaties. Partijen zullen hierop voorbereid worden.

Belangrijkste activiteiten