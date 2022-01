‘Uitzendbureaus steken transitievergoeding vaak in eigen zak’

Uitzendkrachten lopen ieder jaar miljoenen euro’s mis, omdat uitzendbureaus hen geen wettelijke transitievergoeding betalen. Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV onder bijna tweehonderd uitzendkrachten die het afgelopen jaar hun baan kwijtraakten. Bijna negen op de tien (86%) gaf aan geen vergoeding te hebben gekregen, terwijl ze er wel recht op hadden. Het gaat soms om duizenden euro’s per persoon.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en is bedoeld om de periode tussen ontslag of contract beëindiging en nieuw werk of uitkering te overbruggen. Sinds 2020 geldt de regeling voor iedereen in deze situatie, ongeacht hoelang iemand ergens heeft gewerkt. Maar in de praktijk komt er maar weinig van terecht. Zelfs als er nadrukkelijk om wordt gevraagd, geven uitzendbureaus vaak niet thuis, zo blijkt uit de signalen die FNV daarover opving. In 2020 deed FNV Flex ook al onderzoek naar het uitkeren van de transitievergoeding. Toen bleek dat 80% van de ondervraagde die wel recht had op een vergoeding die niet kreeg. Het percentage is nu opgelopen naar 86.

Geld in eigen zak

Bestuurder Karin Heynsdijk van FNV Flex: ‘Uitzendbureaus weten dus dondersgoed dat ze verkeerd bezig zijn, maar weigeren om hun leven te beteren. Ze steken geld dat niet voor hen is bedoeld in hun eigen zak. Zelfs als er actief naar wordt gevraagd, halen uitzendbureaus hun schouders op. Een misselijke streek ten koste van mensen die vaak al nauwelijks genoeg geld hebben om rond te komen. Dit moet zo snel mogelijk stoppen.’

