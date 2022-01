Mazars voldoet wél aan klokkenluidersregels NBA

In tegenstelling tot wat Accountancy Vanmorgen donderdag schreef voldoet Mazars wel aan artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) van de NBA. Die verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben en die op de website te publiceren.

De verwarring ontstond omdat het woord ‘klokkenluidersregeling’ niet te vinden is op de website van Mazars. Accountancy Vanmorgen vond ook geen andere verwijzing naar een regeling waar derden misstanden bij het accountantskantoor kunnen melden. Op basis hiervan concludeerde de redactie dat Mazars niet aan de NBA-verordening voldeed. Woordvoerster Jolanda Voolstra wijst er echter op dat Mazars een meldregeling heeft waar ‘werkgerelateerde misstanden’ kunnen worden gemeld. Deze meldregeling is te vinden via een link in de klachtenregeling die op de website is terug te vinden. Hoewel de meldregeling moeilijk te vinden is, en de huidige verwijzing op de website niet voldoende is onder de komende nieuwe klokkenluiderswet, voldoet de accountantsorganisatie aan de NBA-regels, vindt deskundige Arnout van Kempen. Hij publiceerde over het onderwerp op zijn LinkedIn-pagina.

Artikel 27 van de VAO schrijft voor:

De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

De VAO verplicht niet dat accountantsorganisaties hun regeling een ‘klokkenluidersregeling’ noemen. Dat woord gebruikt de NBA zelf ook niet in de VAO.