Huis voor Klokkenluiders: bijzonder verlof tijdens onderzoek accountant onterecht

Een senior medewerker financiën en control bij een uitvoeringsorganisatie van drie gemeenten heeft volgens het Huis voor Klokkenluiders vier keer ernstige nadelen ondervonden nadat ze een vermoeden van een belangrijke misstand op het werk had gemeld. Het Huis voor Klokkenluiders heeft na uitgebreid onderzoek vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een misstand met maatschappelijk belang.

De medewerker ontdekte financiële onregelmatigheden met betrekking tot kosten over de boekjaren 2015 en 2016 en de bijbehorende informatieverstrekking, wat resulteerde in een te hoge bijdrage van een van de gemeenten aan de uitvoeringsorganisatie. Ze meldde deze misstand intern en deelde dit met de directeur. Haar melding werd echter niet serieus genomen door de directeur, haar formele werkgever en lijnverantwoordelijke.

Onderzoek accountant

Na het aankaarten bij het managementteam (MT) werd er een onderzoek ingesteld door een extern accountantskantoor. De medewerker werd gedurende het onderzoek met bijzonder verlof gestuurd, onder dreiging van arbeidsrechtelijke maatregelen bij weigering. Het bestuur van de uitvoeringsorganisatie concludeerde op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat er geen ernstige tekortkomingen waren gebleken. Het accountantsrapport leidde tot het definitieve ontslag van de vrouw wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Een raadswerkgroep die nader onderzoek deed ondersteunde later alsnog de meldingen van de medewerker, waarna herroeping van het ontslag volgde door zowel de rechtbank als de Centrale Raad van Beroep.

Conclusies na onderzoek

Het Huis voor Klokkenluiders heeft nu na onderzoek geconcludeerd dat de medewerker op vier momenten is benadeeld na haar melding en dat de interne meldingsprocedures niet adequaat zijn toegepast. Bovendien is er een causaal verband vastgesteld tussen haar melding en het bijzondere verlof, omdat de duur van het bijzonder verlof gekoppeld was aan de uitvoering van het accountantsonderzoek. Daarnaast is de vrouw benadeeld door het ontslag, en is haar goede naam, eer en reputatie geschaad door verkeerde communicatie door een wethouder.

Daarnaast heeft het Huis vastgesteld dat verschillende wettelijke voorschriften niet zijn nageleefd en dat het maatschappelijk belang is geschaad, aangezien het publiek moet kunnen vertrouwen op correct financieel beheer en verantwoording door de overheid.

