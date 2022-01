PERSONALIA: vier nieuwe partners bij Baker Tilly

Baker Tilly heeft vier nieuwe partners benoemd: Edwin Damman, Ron Jansen, Pieter Perdijk en Martin Kaptein. De eerste drie werken al jaren voor het bedrijf, Kaptein komt van Van Odijk Advocaten.

Edwin Damman is per 1 januari 2022 benoemd tot partner Audit. Hij studeerde in 1998 af in Accountancy aan Windesheim en behaalde in 2005 zijn doctoraal en postdoctoraal Accountancy aan Nyenrode. Damman werkte sinds 2009 bij Baker Tilly in de functies senior manager Audit en director Audit. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij KPMG (1998-2007) en Brouwers Accountants (2007-2009).

Jansen

Ron Jansen is per 1 januari benoemd tot partner Interim Financials. Hij geeft leiding aan het onderdeel binnen Baker Tilly dat interimfinancials levert aan overheden, bedrijven en not-for-profit-organisaties. Hij werkt sinds 2010 bij Baker Tilly als director Interim Financials. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij onder meer PwC en was hij ondernemer.

Kaptein

Martin Kaptein studeerde in 2000 af in Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als advocaat bij DVAN Advocaten (2001-2005), Donahue & Partners LLP (New York, 2007-2008) en HVG Law LLP (2005-2019). In 2019 werd hij partner ondernemingsrecht bij Van Odijk Advocaten. Kaptein zal zich bij Baker Tilly richten op de verdere uitbreiding van Advisory Legal Services.

Perdijk

Pieter Perdijk is benoemd tot partner MKB Accountancy & Advies. Hij behaalde in 2013 zijn post-hbo Accountancy-opleiding aan de Hogeschool Utrecht. Pieter Perdijk startte zijn loopbaan in 2006 bij Baker Tilly als assistent-accountant en bekleedde daarna vele verschillende functies op het terrein van mkb-accountancy en advies.