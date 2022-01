Taxperience benoemt twee nieuwe partners

Per 1 januari 2022 zijn Josine Vos en Maarten van den Beucken toegetreden tot de partnergroep van Taxperience. Beiden leiders in hun vakgebied die zich inzetten om cliënten blijvend op hoog niveau van dienst te kunnen zijn.

Diederik Hauser, partner bij Taxperience reageert enthousiast: “Ik ben verheugd om onze twee nieuwe Tax Partners te mogen feliciteren met hun prestatie. Taxperience laat als organisatie middels deze benoemingen weer zien dat we bedreven zijn in autonome groei waarmee we onze eigen mensen nieuwe kansen in hun carrière kunnen bieden. Daarnaast zijn deze benoemingen perfect in lijn met onze ambitie om binnen het volledige fiscale spectrum top kwaliteit ‘not so standard’ advisering te bieden – zeker ook in de internationale setting. ”

Josine Vos

Josine is haar carrière gestart bij Deloitte waar zij acht jaar lang in de nationale- en internationale adviespraktijk werkzaam is geweest, waarvan de laatste drie jaar in het Transfer Pricing team. Per december 2014 is Josine in dienst getreden bij Taxperience als eerste Transfer Pricing specialist. In de afgelopen zeven jaar heeft Josine een duurzame Transfer Pricing praktijk opgebouwd met een sterk team en zich zo ontwikkeld tot partner.

Maarten van den Beucken

Na circa zes jaar werkzaam te zijn geweest op de internationale belastingadviespraktijk van PwC heeft Maarten zich per augustus 2015 aangesloten bij Taxperience. Dankzij de diversiteit van zijn klantportfolio, de Taxperience mentaliteit en manier van werken en zijn focus en ervaring heeft Maarten zich kunnen evolueren tot een “deep generalist” op het gebied van internationale belastingen.