Personalia | Priti Hoffmann benoemd tot Partner Risk Advisory bij Deloitte Nederland

Priti Hoffmann (1982) is per 17 januari 2022 toegetreden tot Deloitte Nederland als Partner Risk Advisory. Zij richt zich op het helpen van klanten bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities en -verplichtingen in de Energie, Hulpbronnen en Industrie (ER&I) sector. De ER&I klanten leveren een belangrijke bijdrage aan de decarbonisatie-agenda, bijvoorbeeld door de productie van materialen voor zonnepanelen, windturbines en batterijen door de Chemische industrie, tot het opvoeren van de productie van hernieuwbare energie. ER&I speelt een centrale rol in de transformatie naar een Net Zero wereld.

Hoffmann heeft een bewezen track record van meer dan 15 jaar op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor was zij werkzaam bij DNV waar ze de Sustainability Leader was voor de Benelux. Ze heeft met een reeks klanten in de zware industrie gewerkt, waaronder ArcelorMittal, CRH, LafargeHolcim en Lhoist, en ook met anderen in verschillende sectoren, waaronder Nestlé, DSM en JTI, om uitdagingen op het vlak van duurzaamheid aan te pakken.

‘Deze benoeming is een volgende stap in het streven van Deloitte om binnen het hele bedrijf fors te investeren in de duurzaamheidspraktijk’, meldt het accountantskantoor. ‘Deze investering helpt om duurzaamheid te verankeren in alles wat Deloitte doet en zorgt ervoor dat het beste talent binnen wordt gehaald, waarbij verschillende diensten worden gecombineerd om tastbare impact te leveren voor klanten.’

Harvey Christophers, Deloitte NL Sustainability Services Lead – “We zijn erg blij dat Priti ons komt versterken als onderdeel van onze investering in senior talent dat een impact heeft op het duurzaamheidsdomein hier in Nederland. Haar focus op een sector in zo’n overgangsfase zal van cruciaal belang zijn voor onze impact in samenwerking met onze klanten”.

