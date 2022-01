Tijdelijke goedkeuring betaling per kwartaal voor bpm-vergunninghouders

Heb je op basis van artikel 8 Wet bpm 1992 een vergunning om de bpm per tijdvak te voldoen? Dan mag je de bpm voor januari tot en met juni 2022 per kwartaal betalen in plaats van per maand, meldt de Belastingdienst. Dit is een tijdelijke goedkeuring. Je moet wel maandelijks aangifte bpm doen.

Eind vorig jaar is besloten dat deze vergunninghouders de verzamelaangifte bpm per tijdvak van 3 maanden mogen betalen. Maar de systemen van de Belastingdienst kunnen deze kwartaalaangiften pas vanaf 1 juli 2022 verwerken. Daarom mogen alle bpm-vergunninghouders de 1e 2 kwartalen van 2022 de bpm per kwartaal betalen. Je krijgt hierover een brief.

In het kort betekent de tijdelijke goedkeuring het volgende:

De bpm-aangifte doe je zoals gewoonlijk (na afloop van iedere maand).

De bpm-betaling doe je uiterlijk na afloop van het betreffende kwartaal.

Na afloop van het kwartaal doe je 3 aparte betalingen met vermelding van het betalingskenmerk van de betreffende maand.

Betaling per kwartaal is niet verplicht. Het blijft mogelijk om per maand te betalen.

De tijdelijke goedkeuring betekent niet automatisch dat je in aanmerking komt voor kwartaalaangifte vanaf 1 juli 2022. Hierover krijg je later dit jaar een brief.

Meer informatie over de tijdelijke goedkeuring vind je in de Staatscourant.