Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

De Fiod heeft dinsdag twee mannen van 30 en 33 jaar uit Den Haag aangehouden. Ze worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm en valsheid in geschrift door opzettelijk te hoge schadebedragen op te geven.

Er werd een kantoorpand in Rijswijk doorzocht en er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, bankrekeningen, drie auto’s en een motor. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een melding van de Belastingdienst. Die had gezien dat verschillende Duitse ondernemers auto’s hadden gefactureerd aan een Nederlands bedrijf, maar dat dit fiscaal niet op de juiste wijze was verantwoord.

Hoge schadebedragen

Daarbij kwam de 33-jarige man in beeld, want voor de auto’s uit het buitenland werd bij het doen van de verplichte bpm-aangiften in alle gevallen gebruik gemaakt van taxatierapporten gemaakt op naam van zijn eenmanszaak. ‘Het vermoeden is dat in de taxatierapporten van alle auto’s opzettelijk te hoge schadebedragen vermeld werden. Zo waren deze schadebedragen telkens veel hoger dan de werkelijke aanschafprijs van de door cliënten aangekochte auto’s. Daardoor zijn de bpm-aangiften, waar de taxatierapporten voor nodig waren, door deze cliënten vermoedelijk opzettelijk onjuist gedaan.’

De Fiod heeft het vermoeden dat deze werkwijze al diverse jaren en op grote schaal is toegepast bij klanten, zowel bedrijven als particulieren, van de man. Hierdoor is te weinig bpm afgedragen.