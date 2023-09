Belastingplan 2024: de belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen

De regering heeft op 19 september bekendgemaakt wat de belastingplannen zijn op het gebied van de autobelastingen.

Nu moeten deze uiteraard nog aangenomen worden door de Tweede en de Eerste Kamer, dus het is niet 100% zeker dat ze doorgaan. Toch zet fiscaal jurist en autobelastingspecialist Heleen Elbert de belangrijkste wijzigingen alvast voor je op een rij:

Reiskostenvergoeding omhoog

Vorig jaar werden we op Prinsjesdag al verblijd met een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding (de gerichte vrijstelling) van 19 naar 21 cent. Per 1 januari aanstaande zou deze vergoeding omhoog gaan naar 22 cent. Volgens de huidige plannen gaat deze vergoeding in januari nog verder omhoog, namelijk naar 23 cent per zakelijke kilometer. Deze verhoging werkt ook door naar de andere reiskostenvergoedingen, zoals de vergoeding voor ziekenbezoek, de vergoeding voor vrijwilligerswerk en natuurlijk ook naar de aftrekpost die je als ondernemer kunt claimen bij het gebruik van een privévervoermiddel voor de zaak.

Regeling rondom OV-kaarten versimpeld

Wanneer je niet met de auto reist maar met het openbaar vervoer, kan jouw baas je een OV-abonnement of OV-kortingskaart geven of ter beschikking stellen (uit te lenen). Heb je zelf een OV-kaart? Dan kan jouw baas je daarvoor een vergoeding geven. De belastingregels die daarvoor gelden zijn op dit moment redelijk ingewikkeld, maar deze worden per 1 januari sterk versimpeld: per die datum mag de baas jou belastingvrij een OV-kaart geven, vergoeden of ter beschikking stellen, op voorwaarde dat je die kaart dan wel eens voor zakelijke ritten gebruikt. Hiervoor komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling.

Oldtimervrijstelling beperkt

Rijd je in een oldtimer auto, dan kun je gebruik maken van een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting wanneer de oldtimer 40 jaar of ouder is. Deze leeftijdsgrens was vroeger lager, dus voor een aantal auto’s geldt een overgangsregeling. Per 1 januari 2028 bereiken de auto’s uit de overgangsregeling de leeftijd van 40 jaar. De regering wil de oldtimervrijstelling per die datum versoberen. In de praktijk betekent dit dat je deze vrijstelling dan alleen nog maar mag gebruiken voor auto’s met een datum eerste toelating van voor 1 januari 1988.

Verhoging BPM-voet per 2025

Koop je als particulier een elektrische of andere nulemissieauto, dan kun je onder voorwaarden gebruik maken van de SEPP. De SEPP is een subsidie die je mogelijk krijgt wanneer je een nieuwe of gebruikte auto koopt mits je die aanmeldt op www.rvo.nl en mits er op dat moment nog voldoende geld in de subsidiepot zit. Om deze subsidiepot gevuld te houden, wordt het BPM- basisbedrag, de BPM-voet, per 1 januari 2025 verhoogd met 200 euro.

Vervallen BPM-vrijstelling geldtransport

Dat de BPM-vrijstelling voor gewone bestelauto’s komt te vervallen per 1 januari 2025, is vorig jaar al bekend gemaakt. Per 1 januari 2026 komt ook de BPM-vrijstelling voor geldtransportauto’s te vervallen. Hierdoor hoopt men de geldtransportbedrijven over te halen om gebruik te gaan maken van elektrisch vervoer.

Kwarttarief kampeerauto’s van de baan

Wanneer je een kampeerauto hebt, kun je op dit moment nog gebruik maken van een aantrekkelijk motorrijtuigenbelastingtarief. Je hoeft namelijk maar 25% te betalen. Verhuur je de kampeerauto bedrijfsmatig? Dan krijg je maar 50% korting. Dit verschil gaat verdwijnen. In de toekomst ga je voor kampeerauto’s 50% motorrijtuigenbelasting betalen, ongeacht of je deze bedrijfsmatig verhuurd of niet.

Aanpassing autogas tarief

Rijdt jouw auto op autogas? Houd dan ook even de wetgeving in de gaten. Ook dit speciale tarief wordt aangepast.

Versoepeling buitenlandse auto

Word je als inwoner van Nederland in Nederland betrapt achter het stuur van een buitenlandse auto en heb je daar geen vrijstelling voor? Dan kan de Belastingdienst je een naheffingsaanslag opleggen met boete. Deze naheffingsaanslag is nu meestal vijf (!) jaar aan motorrijtuigenbelasting, tenzij je aannemelijk kunt maken dat je niet die hele vijf jaar in Nederland hebt gereden. Dat is in de praktijk een stuk moeilijker dan het lijkt. Omdat niet iedereen op de hoogte is van dit soort regels heeft men besloten om deze wat te versoepelen. Straks is de naheffingsaanslag nog maar één jaar. Dit is een hele verbetering, maar het is natuurlijk nog veel beter om je wel in deze regels te verdiepen en zo te voorkomen dat je zo’n aanslag krijgt.

Versoepeling handelaarskenteken

Maak je als bedrijf gebruik van een handelaarskenteken (de groene kentekenplaten), dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Houd je je niet aan alle voorwaarden, dan loop je tegen een forse naheffingsaanslag motorijtuigenbelasting op ter grootte van een jaarbedrag aan motorrijtuigenbelasting. Volgens de huidige plannen gaat deze naheffingsaanslag omlaag naar drie maanden, maar alleen als je deze krijgt omdat je de bijbehorende kentekenpapieren niet in de auto had liggen.

Verduidelijking apk-uitzondering bij schorsing

Laat je het kenteken van jouw auto schorsen, dan hoef je tijdens de schorsing geen motorrijtuigenbelasting te betalen. In ruil daarvoor mag de auto tijdens de schorsing niet op de weg komen. Er geldt een uitzondering wanneer je met deze auto naar de garage moet voor de apk-keuring. Deze uitzondering geldt alleen op de dag van de apk-keuring en dus niet op de dag daarvoor of de dag na de apk-keuring. Om misverstanden te voorkomen wordt dit nog iets duidelijker in de wet gezet.

Motorrijtuigenbelasting bij veranderingen

Wanneer je een motorrijtuig gaat aanpassen, kan het voorkomen dat deze hierdoor onder een andere regeling gaat vallen. Zo kan een bestelauto bijvoorbeeld veranderen in een personenauto of andersom. Op dit moment kun je eventueel nog aan een naheffingsaanslag ontkomen wanneer je bijvoorbeeld kunt laten zien dat niet jij, maar de vorige eigenaar dat motorrijtuig heeft aangepast. Na de voorgestelde aanpassing van de wettekst maakt het niet meer uit wie de aanpassing heeft gedaan en kun jij dus opdraaien voor de aanpassingen die de vorige eigenaar heeft gedaan.

Geen uitzondering meer voor paardenvervoer

Heb je een paardentrailer (meer specifiek: een niet-beroepsmatig gebruikt voertuig dat specifiek is ingericht voor paardenvervoer), dan kun je nu nog genieten van een laag motorrijtuigenbelastingtarief. Als deze belastingplannen doorgaan, ga je per 2026 echter het gewone motorrijtuigenbelastingtarief betalen.

Betalen Naar Gebruik doorgeschoven

Mocht je je afvragen hoe het nu zit met de plannen voor het Betalen Naar Gebruik (BNG): de regering laat het opstellen van deze vervanger van de huidige motorrijtuigenbelasting over aan het volgende kabinet.

Tot slot

Hoewel de belastingplannen uit dit nieuwsbericht op Prinsjesdag zijn aangekondigd, is het niet 100% zeker dat zij ook doorgaan. Houd daarvoor deze website in de gaten. Wij hebben ons uiterste best gedaan om dit Prinsjesdagnieuws zo snel en zo foutloos mogelijk te brengen, maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid mocht er in alle haast een foutje zijn ingeslopen.

Mr. (H.A.) Heleen Elbert is fiscaal jurist bij Elbert Fiscaal, autobelastingspecialist en eigenaar van autoenfiscus.nl.