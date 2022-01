Celstraf geëist voor vervalsen accountantsverklaring

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, tegen een vrouw die onder meer wordt verdacht van subsidiefraude en het vervalsen van een accountantsverklaring.

Het OM verdenkt de verdachte van het opstellen en het indienen van valse jaarcijfers bij een subsidieaanvraag in 2018 namens haar vennootschap. Ook wordt ze verdacht van het opstellen en overleggen van diverse andere valse documenten zoals een vervalste bankverklaring, vervalste bankafschriften en een vervalste accountantsverklaring.

De vrouw kwam in het vizier toen twee subsidieverlenende instanties en een bank aangifte deden. Dat leidde in april vorig jaar tot een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van de Fiod. Die ontdekte dat de verdachte met haar onderneming verschillende aanvragen heeft gedaan, waarbij één financieringsverzoek werd afgewezen en bij één aanvraag circa € 178.000 werd toegekend. In het laatste geval is een vals geschrift gebruikt, zo stelt het OM. ‘De andere vervalste geschriften zijn overgelegd in bezwaarprocedures en in een Bibob-procedure. De subsidie was bedoeld om bepaalde topsectoren te stimuleren. Door deze fraude is de subsidie niet terecht gekomen bij partijen waarvoor die bedoeld was. Het OM vordert dat de verdachte de schade vergoedt aan de subsidieverlenende instantie.’