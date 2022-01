Simon Roselaar (105): oudste accountant van Nederland?

Het Noord-Hollands Dagblad portretteert Hoornaar Simon Roselaar. Hij vierde afgelopen maandag zijn 105e verjaardag. Daarmee is Roselaar vermoedelijk de oudste nog levende accountant van Nederland.

Roselaar werd in 1917 geboren en woont inmiddels een eeuw in Hoorn. Na zijn eindexamen ging hij in 1935 werken in het accountantskantoor dat zijn vader in 1921 was begonnen. Tijdens zijn dienstplicht volgde hij nog een opleiding militaire administratie. Zijn ouders – overtuigd pacifisten die het speldje van ‘Het gebroken geweertje’ droegen en het blad ‘De wapens neer’ lazen – waren daar eigenlijk niet positief over, maar gingen toch akkoord omdat de dienstplicht op deze manier nog iets nuttigs opleverde, schrijft het Noord-Hollands Dagblad.

Cheque

De krant verhaalt van de avonturen van Roselaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo moest hij vlak voor de mobilisatie van 1939 als luitenant-kwartiermeester te Soesterberg/Eemnes een cheque van 45.000 gulden (omgerekend nu 450.000 euro) bij een bank in Naarden inwisselen om voor 700 gemobiliseerde soldaten en 300 werknemers eten te kopen. Ook moesten de arbeiders allemaal een kruiwagen en een schep krijgen om versterkingen en kazematten aan te leggen. Roselaar bleef de gehele mobilisatie verantwoordelijk voor de bevoorrading en de logistiek van de maaltijden voor 1000 manschappen, die waren gehuisvest in gevorderde schoolgebouwen en kazematten. Ook moest Roselaar elke week de soldij in papieren loonzakjes doen en uitdelen. ‘Overigens tot groot ontzag van zijn vader – die tot dan geen heel hoge dunk van zijn zoon had – toen deze daar tijdens een bezoek getuige van was’ volgens het Noord-Hollands Dagblad.

Nederlands-Indië

Na de oorlog floreerde het accountantskantoor. ‘Tijdens de hongerwinter waren veel Amsterdammers naar West-Friesland gekomen om groente en fruit te kopen. Veel tuinders hadden daardoor een berg zwart geld op de plank liggen. Na de oorlog moesten ze dat aangeven bij de belasting. Ze werden niet gestraft, maar ze moesten er wel belasting over betalen. Dat zorgde voor veel extra werk’, aldus de hoogbejaarde financial. Na twee jaar werd Roselaar opgeroepen om te dienen in Nederlands-Indië. Daar was hij – ‘onvrijwillig’, zoals zoon Kees in het artikel benadrukt – tot eind mei 1950 luitenant-betaalmeester van de compagnie 5-6 RI, ‘de Zwarte Panters’.

Nooit meer zo avontuurlijk

Zo avontuurlijk als zijn militaire loopbaan werd het leven nadien nooit meer, maar op zijn lauweren rusten deed Roselaar niet. Naast het nog steeds goedlopende accountantskantoor was hij ook maatschappelijk actief. Zo zette hij zich in diverse functies in voor de Hervormde Kerk, hielp hij HSV Sport nieuw leven inblazen en was hij bestuurslid van VPRO-Hoorn, dat in de jaren vijftig en zestig feesten en cabaretvoorstellingen organiseerde. Als penningmeester was hij onder meer actief bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Hoorn en bij reformwinkel De Weegbree. Bestuurslid en grootofficier was hij bij de Orde der Odd Fellows, het wereldwijde genootschap met humanitaire doeleinden.

‘Zuinig leven’

In 1994 verhuisden Simon en zijn vrouw naar een aanleunwoning in Avondlicht. Ook na haar overlijden in 1999 ging hij niet bij de pakken neerzitten. Als secretaris van de cliëntencommissie van Avondlicht bezocht hij tien jaar lang nieuwe bewoners en sprak hij hen toe bij feesten en rouwdiensten. In 2019 onthulde hij in het Noord-Hollands Dagblad al eens het ‘geheim’ van zijn hoge leeftijd. ‘Ik heb altijd zuinig geleefd. Letterlijk en figuurlijk: geldzorgen heb ik nooit gekend, op mijn zeventiende heb ik mijn laatste sigaret opgestoken en als ik bij het eten een glas wijn nam, dronk ik het vaak niet eens leeg.’ Tot december 2020 woonde Roselaar nog zelfstandig.

Simon Roselaar is niet de oudste man van Nederland. In Hilversum woont een man die op 1 februari 108 jaar oud hoopt te worden. Zijn naam is niet bekend.

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Beeld: advertentie van het accountantskantoor van de vader van Simon Roselaar uit maart 1940.