Voormalig KPMG-partner ziet de auto’s al vliegen

Janpieter Koning, voormalig partner bij KPMG, ziet het helemaal zitten met vliegende auto’s. Hij is investeerder en commissaris bij het bedrijf PAL-V, dat over een jaar de eerste auto’s het luchtruim in wil sturen.

Koning richtte na zijn vertrek bij KPMG in 2006 met enkele anderen Tacstone op, dat zich richt op technologie, advisering en investeringen. Van elke tien bedrijven waarin geld gestoken wordt, zijn er twee een groot succes en mislukken er twee. Zoals een bedrijf in ledverlichting en een bedrijf dat een koelsysteem voor dure medicijnen ontwikkelde. PAL-V in Raamsdonksveer zal volgens Koning bij de groep succesverhalen horen.

Karretje van half miljoen

De vliegauto wordt al sinds 2012 getest en zal dit jaar voor het eerst ‘echt’ gaan vliegen, is de verwachting. Er zijn al 285 exemplaren besteld. Koning kwam op het spoor van PAL-V toen hij nog bij KPMG werkte: hij hoorde een gesprek van een collega met bedenker John Bakker en raakte enthousiast over het voer- annex vliegtuig dat een maximumsnelheid haalt van 180 kilometer per uur op de weg en in de lucht. Om te kunnen vliegen zijn er wieken in het dak ingebouwd. Voor een vlucht is wel een korte startbaan nodig. Wie een PAL-V wil aanschaffen moet een half miljoen euro meebrengen.

Tachtig Nederlanders hebben dat inmiddels gedaan: vooral ondernemers die veel tijd kwijt zijn aan autoritten. De vliegwagen is makkelijk te besturen, aldus Koning, wiens 11-jarige dochter het er in de simulator vlekkeloos vanaf bracht. Alleen moet de Europese luchtvaartautoriteit nog groen licht geven. Behalve een oplossing voor automobilisten zou de vliegauto ook een alternatief kunnen zijn voor vluchten in West-Europa, denkt Koning.

PAL-V werd twee jaar terug nog verdacht van fraude met NOW-steun.

Bron: Noordhollands Dagblad