Boekhouder die 61 mln wint blijft werken tot ‘eind van fiscale jaar’

Een Britse boekhouder meende £ 2.60 te hebben gewonnen in een loterij. Toen hij na een dag zijn account checkte bleek het om £ 61.7 miljoen te gaan, zo’n 73 miljoen euro. Stoppen met werken doet hij nog even niet.

Richard Nuttall (54) vierde met zijn vrouw Debbie hun dertig jarig huwelijk in Portugal. Het bericht dat zij zo’n 3 euro hadden gewonnen in de loterij zette het echtpaar luister bij door een broodje beenham te eten. Eind van de dag kreeg hij een mailtje van de loterij dat hij zijn account moest controleren. Toen pas zag hij dat de prijs 61,7 miljoen pond was. Nuttall dacht in eerste instantie aan oplichting.

Klanten

Zijn vrouw, assistent bij een civieltechnisch bedrijf, heeft direct ontslag genomen, maar Richard, een zelfstandig boekhouder, is van plan om door te werken tot het einde van het fiscale jaar. Dat vindt hij wel zo eerlijk tegenover zijn klanten. Hij doet de salarisadministratie en vind het einde van het fiscale jaar een natuurlijk moment om te stoppen.’

Golfbanen

Van de 61 miljoen heeft het echtpaar tot nu toe beddengoed (£1.200), een ‘chique’ haardroger en een paar golfclubs gekocht, alsmede een BMW X5 van £70.000. Verder staan een nieuw huis en een vakantiehuis in Portugal op het wensenlijstje. Richard Nuttall neemt zich voor met een vriend de beste golfbanen ter wereld af te werken. Ook zullen ze goede doel steunen.