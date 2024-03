‘Gratis geld’: schrikkeldag levert BBP 2 tot 3 miljard op

Donderdag 29 februari 2024 konden zo’n 9700 Nederlanders voor het eerst in vier jaar hun verjaardag weer vieren. Behalve een micro-impact heeft schrikkeldag ook macro-economische consequenties. Mensen in loondienst werken een dag voor nop, zzp’ers en ondernemers zien hun inkomsten juist stijgen. Een aantal bedrijven houdt de deuren op deze extra dag gesloten.

RaboResearch onderzoek toont aan dat in een schrikkeljaar de economie 0,2 tot 0,3 procent meer groeit. Dat komt omdat de beroepsbevolking een dag extra werkt en consumenten en bedrijven een extra dag hebben om geld uit te geven. Nu het bruto binnenlands product recent de 1.000 miljard euro is gepasseerd, levert de vierjaarlijkse ‘bonusdag’ de economie zo’n 2 tot 3 miljard euro extra op.

Gratis werken

Werknemers in loondienst werken in februari 2024 een dag meer dan in februari 2023. Zij ontvangen hiervoor echter geen cent extra salaris. Dat komt omdat het maandloon vastligt en niet afhankelijk is van het aantal dagen in de maand. Organisaties die veel zzp’ers inhuren merken het verschil wel degelijk: zij dienen voor de extra dag gewoon een extra factuur in. In een sector als de zorg, waar 10 procent van de medewerkers tegenwoordig als zzp’er werkt, tikt dat aardig aan.

Extra kosten

Voor consumenten is een schrikkeldag financieel niet gunstig. 29 februari is immers een extra dag in de maand waarop we gewoon moeten eten, drinken en water en energie verbruiken. Los van andere kosten (denk aan vervoer of afschrijving van huisraad) is een alleenstaande die woont in een appartement volgens het Nibud gemiddeld ruim 14 euro kwijt aan deze extra levensonderhoudskosten. Een gezin met twee jonge kinderen in een tussenwoning is iets meer dan het dubbele kwijt. Overigens levert een schrikkeldag consumenten ook iets op: abonnementen zijn namelijk een dag gratis.

Vandaag gesloten

Voor de meeste mensen en bedrijven is schrikkeldag ‘klein bier’. Er zitten financiële voor- en nadelen aan, een extra werkdag (als 29 februari niet in het weekend valt). Meer impact heeft een jaar met veel feestdagen op zaterdag of zondag. Maar niet iedereen kijkt er zo naar. De Boekhoudersfabriek, dat volgens de homepage werkt voor ‘een vast bedrag per maand’, houdt op 29 februari de deuren gesloten. ‘Vandaag is een extra dag’, luidt de tekst van de afwezigheidsassistent. ‘Vandaag zijn wij niet met onze werkzaamheden bezig. Vandaag werken wij met ons team aan ons team. Morgen doen wij wat je van ons gewend bent.’

In het Engels is schrikkeldag trouwens ‘leap day’.