College Apeldoorn morrelt aan gezag van rekenkamer

Het College van B&W in Apeldoorn vindt het onnodig dat de lokale rekenkamer naar de jaarstukken kijkt. Dat doet een externe accountant immers al. De voorzitter van de rekenkamer vindt echter dat dit niet aan het College is om te bepalen.

Dubbel werk

Het Apeldoornse College van Burgemeester en Wethouders wil dat de rekenkamercommissie geen eigen onderzoek meer doet naar de jaarstukken. Volgens B&W kijkt een externe accountant daar al naar en doet de rekenkamercommissie dus dubbel werk. Rekenkamers toetsen het bestuur van de gemeente aan doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. In Apeldoorn bestaat de commissie uit een aantal raadsleden die daar los van hun partij in zitten, plus een onafhankelijk voorzitter van buiten de gemeente.

‘Niet aan College’

Die onafhankelijke voorzitter is Karin Meijer. Zij stelt dat het controleren van de jaarstukken niet tot de standaard werkzaamheden van lokale rekenkamers behoort. ‘Maar in Apeldoorn is in de gemeenteraad besloten dat de rekenkamer dit wel doet. Daarom kan het niet zo zijn dat het College nu bepaalt dat wij daarmee moeten stoppen. Dat is aan de gemeenteraad.’

Niet serieus genomen?

De wens van het College hangt onder meer samen met de drukke agenda van ambtenaren. Maar volgens Meijer doet de rekenkamercommissie bij de controle van de jaarstukken nauwelijks een beroep op de tijd van ambtenaren. Zij vindt evenmin dat de commissie hetzelfde werk doet als de externe accountant, zoals het College stelt. ‘Wij kijken niet met een accountantsbril naar de jaarstukken maar als gemeenteraadsleden.’ Meijer krijgt hierin bijval van commissielid Ben Hendrikse (73). Als je het over de controlerende taak van een gemeenteraad hebt, wordt het niet snel wezenlijker dan op dit moment, meent de politieke nestor (sinds 2002 in de Apeldoornse gemeenteraad). Hij heeft het gevoel dat de rekenkamercommissie als toezichthouder niet voldoende serieus wordt genomen. Uit protest legt hij een deel van zijn taken als raadslid neer.

Excuses

Burgemeester en wethouders hebben via een brief excuses gemaakt en deze in een ingelast gesprek toegelicht. Ze hebben onhandig gecommuniceerd, geven ze aan. En ze benadrukken dat ze de rekenkamercommissie willen blijven betrekken bij toezicht en controle. ‘We willen niet een overheid zijn die ondoordringbaar is achter muren van regels en procedures van interne beheersing, maar die transparant en aanspreekbaar is’, aldus het schrijven. Volgens Karin Meijer is het laatste woord over de kwestie nog niet gezegd. ‘Het is nog onduidelijk of wij in de toekomst de jaarstukken blijven controleren zoals we dat nu doen. Daarover moeten gemeenteraad en College nog met elkaar in gesprek.’

Bron: De Stentor