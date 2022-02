PERSONALIA: KPMG haalt specialist non-verbale communicatie binnen

Per 1 februari start voormalig AIVD-medewerker An Gaiser (41) bij KPMG als Senior Manager Forensic, Integrity & Compliance. ‘Een wetenschappelijke wereldprimeur”, aldus het bedrijf.

Met haar benoeming claimt KPMG het eerste adviesbedrijf ter wereld te zijn dat de meest recente wetenschappelijk gevalideerde non-verbale analysemethode toevoegt aan dienstverlening op het vlak van gedragscultuuronderzoek en opsporing van fraude. Gaiser maakt deel uit van het forensisch team onder leiding van Bart van Loon. Gaiser adviseerde met haar eigen bedrijf bestuurders bij het toepassen van non-verbale communicatie en was actief als verhoorbegeleidster. Als managing partner bij Insa Consultancy adviseerde ze verschillende overheidsinstanties. Van 2011 tot 2019 was Gaiser werkzaam voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) als veiligheidsonderzoeker, trainer en screener. Daarvoor werkte ze bij de reclassering.

Gedrag beter begrijpen

‘Non-verbale informatie is een hulpmiddel voor bestuurders om gedrag en interactie beter te begrijpen’, licht KPMG toe. Bij (veiligheids)incidenten zoals corruptie, fraude, (seksuele) intimidatie en discriminatie krijgen we de opdracht de cultuur van organisaties door te lichten. Tijdens inventarisaties worden doorgaans medewerkers geïnterviewd. Vanaf nu gaat KPMG dus ook non-verbale communicatie inzetten om gedrag in interactie beter te duiden. Gebaseerd op de wetenschappelijk gevalideerde INSA-methode.’

Bouwen aan vertrouwen

De expertise van Gaiser stelt KPMG beter in staat bedrijven te helpen met het inzichtelijk maken van hun cultuur. ‘Actief bouwen aan vertrouwen is voor elke organisatie een belangrijke voorwaarde voor succes. In een samenleving van toenemende complexiteit en disruptie staat een veilige en vertrouwde werkomgeving voortdurend onder druk. Dat vereist ook steeds betere technieken bij het doorlichten van organisaties’, aldus Bart van Loon, Partner Risk & Regulatory Services bij KPMG.