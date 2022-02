Kwartiermakers: standpunt NBA over frauderapportage ‘een gemiste kans en een stap terug’

Minister Kaag van Financiën heeft de derde voortgangsrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector en het voorstel van de kwartiermakers voor een eerste set kwaliteitsindicatoren (de audit quality indicators) naar de Tweede Kamer gestuurd. De kwartiermaker noemen het besluit van de NBA om accountantsorganisaties nu niet te verplichten om te rapporteren over hun bevindingen op het gebied van fraude ‘een gemiste kans en een stap terug ten opzichte van hetgeen de NBA hierover aan de Tweede Kamer schreef in haar brief van 23 september 2020’.

Voortgangsrapportage

De minister schrijft in de Kamerbrief dat kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn in de nieuwe voortgangsrapportage constateren ‘dat op alle onderdelen van het door mijn voorganger aangekondigde pakket aan maatregelen stappen zijn gezet en er, met vallen en opstaan, voortgang wordt gemaakt. De kwartiermakers merken op dat er graduele verbeteringen in de sector zijn, waarbij ze ook refereren aan het AFM-rapport ‘Grip op Kwaliteit’. In dit rapport is de AFM overwegend positief over het inzicht dat het intern kwaliteitsonderzoek van accountantsorganisaties met een OOB-vergunning geeft in de gerealiseerde kwaliteit van hun wettelijke controles. Als aandachtspunt noemen de kwartiermakers opnieuw de verandering op het gebied van de cultuur binnen accountantsorganisaties. Net als in de tweede voortgangsrapportage constateren de kwartiermakers dat deze verandering nog niet snel genoeg gaat.’

Fraude en (dis)continuïteit

Minister Kaag wijst er in haar Kamerbrief verder onder meer op dat de kwartiermakers in hun rapportage nader ingaan op de onderwerpen fraude en (dis)continuïteit. ‘De kwartiermakers zijn positief over de ontwikkelingen op het gebied van continuïteit. De NBA-werkgroep Continuïteit heeft een oorzakenanalyse uitgevoerd, waardoor er meer inzicht is in onderliggende structuren van (dis)continuïteit en de problemen die hieruit voortvloeien. Ten aanzien van fraude noemen de kwartiermakers het besluit van de NBA om accountantsorganisaties nu niet te verplichten om te rapporteren over hun bevindingen op het gebied van fraude ‘een gemiste kans en een stap terug ten opzichte van hetgeen de NBA hierover aan de Tweede Kamer schreef in haar brief van 23 september 2020’. Ik ben het met de Kwartiermakers eens dat het voor de maatschappij belangrijk is dat een accountant naar buiten treedt over wat deze gezien heeft bij de controlecliënt. Nu de NBA heeft aangekondigd om over een jaar te evalueren of het opnemen van uitkomsten en waarnemingen alsnog verplicht moet worden gesteld, kijk ik uit naar ik de uitkomst van deze evaluatie. Tegelijkertijd wil ik de urgentie richting de sector blijven benadrukken om op het fraudedossier in de brede zin voortgang te blijven boeken. De kwartiermakers houden mij de komende periode op de hoogte van de vorderingen op dit gebied.’

Voorstel Audit Quality Indicators

De kwartiermaker stellen na een internetconsultatie elf kwaliteitsindicatoren voor:

Minister Kaag wil de voorgestelde AQI’s overnemen en wettelijk verankeren, schrijft ze:

‘Met dit voorstel van de kwartiermakers ligt er een handzame set om gebruikers van de jaarrekening meer inzicht te verschaffen in de factoren die de kwaliteit van de wettelijke controle bepalen. Zoals de kwartiermakers ook schrijven, is er (helaas) niet één indicator of één definitie die de kwaliteit van een wettelijke controle inzichtelijk maakt. Bij elke audit quality indicator moet er dan ook naar een evenwicht gezocht worden tussen onder andere de zeggingskracht van een audit quality indicator, de administratieve lasten, de begrijpelijkheid en de vergelijkbaarheid, wat geen eenvoudige opdracht is en waar verschil van inzicht over kan zijn. Dit maakt het extra belangrijk dat de totstandkoming zorgvuldig gebeurt, waarbij ik meen dat de kwartiermakers dit weloverwogen en zorgvuldig gedaan hebben, in samenspraak met de sector en gebruikers van de jaarrekening. Ik ben de kwartiermakers dan ook erkentelijk voor het uitgebreide proces dat zij met belanghebbende gevoerd hebben om tot deze set te komen. Gelet daarop, ben ik voornemens om de door de kwartiermakers voorgestelde audit quality indicators over te nemen en wettelijk te verankeren. Dat betekent dat accountantsorganisaties verplicht worden om te rapporteren over de audit quality indicators. Dit zorgt voor meer transparantie en inzicht in de kwaliteit van de wettelijke controle, wat gebruikers van de jaarrekening kan helpen bij bijvoorbeeld het maken van keuzes.’

