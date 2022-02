Nieuw leiderschap voor Visma | visionplanner

Joris Joppe volgt Gert Kwetters op als Managing Director bij Visma | visionplanner.

Het fintech bedrijf dat zich specialiseert in cloud software voor accountants en administratiekantoren groeide onder leiding van Gert Kwetters de afgelopen 17 jaar uit tot een cruciale speler in de accountancy sector. Op 1 maart draagt Gert Kwetters als Managing Director al zijn operationele verantwoordelijkheden over aan Joris Joppe. Vanaf die datum zal hij Visionplanner inclusief de labels, Infine, MLE, Comandi en Radar gaan leiden.

Met de overname door Visma en de strategie die is ingezet, is Visionplanner beland in een nieuwe fase. Hierdoor is er ruimte voor verdere groei en ontwikkeling. “Dit is voor mij een natuurlijk moment om plaats te maken voor nieuw leiderschap. Sinds 2019 is Joris betrokken bij Visionplanner. Zijn ruime ervaring in de accountancy, vaardigheden en persoonlijkheid zijn waardevol voor Visionplanner. Daarmee draag ik met een gerust hart Visionplanner over aan ervaren handen” aldus Gert Kwetters. Vanuit een rol als adviseur zal Gert op de achtergrond betrokken blijven bij Visionplanner.

Joris: “Met onze geplande productontwikkelingen, de strategie die is uitgezet, en onze groei die we doormaken, blijft Visionplanner bouwen aan hèt nummer één platform voor accountants- en administratiekantoren. Ook dit jaar komt Visionplanner weer met mooie producten om de dienstverlening voor onze klanten beter te kunnen faciliteren.”