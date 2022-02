Auteur Trump-boek: ‘Mazars, waarom nu pas?’

Tim O’Brien, columnist van Bloomberg en auteur van het boek TrumpNation, vraagt zich af waarom Mazars pas nu, na tien jaar, zijn handen aftrekt van Donald Trump en zijn imperium. ‘Dit is in essentie allemaal niet nieuw’.

In een brief liet Mazars vorige week aan de Trump Organization weten dat het niet langer kon instaan voor haar eigen accountantsverklaring van de afgelopen tien jaar. Mazars noemde ook recente onthullingen in gerechtelijke documenten, haar eigen due diligence onderzoek, de kennelijke onwil van de Trump-organisatie om informatie te delen en een ‘niet-afwendbaar belangenconflict’ als redenen waarom zij niet langer met de familie wil samenwerken.

Terug naar 2006

Volgens Bloomberg-columnist en schrijver Timothy O’Brien is het natuurlijk van groot belang dat Mazars heeft besloten zijn handen van de Trump Organization af te trekken. Maar tegelijk vraagt hij zich af: waarom nu pas? De feiten die Mazars als redenen geeft om zich terug te trekken, zijn allerminst nieuw, stelt O’Brien. Naar aanleiding van zijn boek TrumpNation werd O’Brien al in 2006 door Trump aangeklaagd wegens smaad. In dat boek was O’Brien kritisch over de manier waarop Mazars de bezittingen van Trump waardeerde. Tijdens de rechtszaak liet hij de accountants van Trump dagvaarden, opdat zij konden uitleggen hoe zij aan hun waarderingen kwamen. ‘Die stonden in soortgelijke documenten als waar Mazars zich nu van distantieert.’

‘Subjectief’

Volgens O’Brien kon Donald Bender, een partner van Mazars, indertijd niet uitleggen hoe het zat met een memo (door Bender zelf opgesteld) waarin stond dat de waarderingen van Trump ‘subjectief’ waren. De accountant zei ook dat hij ‘niet de professionele expertise had’ om op die waarderingen in te gaan. Een andere accountant liet weten dat hij niet had geprobeerd informatie van de Trump Organisatie onafhankelijk te bevestigen. Zijn kantoor voegde daaraan toe dat de documenten niet strookten met standaard accountingregels.

O’Brien denkt dat Mazars vooral door ‘dreigende wetshandhaving’ op haar schreden is teruggekeerd.