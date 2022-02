MKB zit in maag met ongevaccineerde medewerkers

Mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening worstelen met het enorme aantal coronabesmettingen en het oplopende ziekteverzuim. Ongevaccineerde medewerkers zijn een bron van zorg. Daarnaast maakt 65 procent zich zorgen over het terugbetalen van NOW-steun en belastingen.

Dit blijkt uit de nieuwste editie van de MKB Barometer van Teamleader waarin ruim 300 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven over de status en toekomst van hun bedrijf. Een andere opmerkelijke uitkomst is dat 45 procent van de mkb-ondernemers voorstander is van een verplichte vaccinatie van werknemers, iets wat wettelijk onmogelijk is.

Ongevaccineerd

Werkgevers in het mkb zitten met ongevaccineerde medewerkers in hun maag, zo blijkt. Bijna de helft probeert ongevaccineerde werknemers ervan te overtuigen dat zij alsnog een prik halen. Bij meer dan vier op de tien van de bedrijven geldt dat zij ongevaccineerd personeel liever niet op kantoor laten werken. Bijna één op de drie bedrijven geeft daarnaast aan het personeel actief te willen beschermen door andere ongevaccineerden buiten de deur te houden. Daarnaast voelen veel mkb’ers zich moreel verplicht om het contact met klanten te reguleren. 27 procent van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening geeft aan dat ongevaccineerd personeel geen contact meer heeft met klanten.

Andere zorgen

Door de toch al grote personeelstekorten geeft 44 procent aan dat hun personeel harder moet werken dan normaal, zeker nu de economie weer aantrekt. Hoewel sprake is van groei – ruim een kwart realiseerde in het vierde kwartaal meer omzet dan in de voorgaande drie maanden – maken mkb’ers in de zakelijke dienstverlening zich zorgen, zeker nu zij de NOW-steun en belasting (65 procent) moeten (terug)betalen en personeelstekorten snel oplopen. Het ondernemersvertrouwen is dan ook gedaald (-10 procentpunt) ten opzichte van het vorige kwartaal.

Personeelstekorten

Naast de uitdagingen die ontstaan door het uitvallen van personeel dat met corona is besmet, kampt 49 procent van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening met steeds hogere personeelstekorten. Ruim driekwart geeft aan dat zij hierdoor noodgedwongen kansen laten liggen waarmee zij hun omzet zouden kunnen vergroten. Om de impact van het hoge ziekteverzuim, oplopende personeelstekorten en het (terug)betalen van NOW en uitgestelde belastingen het hoofd te bieden, richten veel ondernemers zich nu primair op het versterken van hun financiële buffers. Voor veruit de meeste mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening (37 procent) is het waarborgen van de financiële gezondheid van hun bedrijf of het aanvullen van buffers de belangrijkste strategische focus voor dit jaar.

Positief

Desondanks zien veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening de toekomst rooskleurig tegemoet. Bijna drie op de vijf ondernemers zeggen positief tot zeer positief te zijn over de toekomst van hun bedrijf. Dit is wel een afname ten opzichte van het voorgaande kwartaal (68 procent). Bedrijven blijven de mogelijkheden verkennen om de impact van de personeelstekorten te verkleinen. Opvallend is dat veel ondernemers de budgetten voor het versterken van de bedrijfscultuur, het personeelsbeleid, het aantrekken van nieuw personeel en digitalisering grotendeels ongemoeid laten.