Groepsverbondenheid niet aangepast voor TVL-steun

Voor het toekennen van TVL-steun gaat de groepsverbondenheid die geldt voor het bepalen van de maximale steun niet met terugwerkende kracht worden aangepast, antwoordt minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) op Kamervragen.

De maximale TVL-steun is € 2,3 miljoen per onderneming, legt ze nog eens uit. Voor landbouwondernemingen of ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector bedraagt het maximale bedrag € 290.000 respectievelijk € 345.000. Alle verbonden ondernemingen tezamen worden als één onderneming gezien en mogen dus gezamenlijk niet meer ontvangen dan het maximale staatssteunbedrag.

Aparte aanvraag mogelijk

VVD-lid Aartsen wees er in zijn vragen op dat ondernemers met meerdere zaken ook bij iedere zaak vaste lasten hebben die doorlopen, zoals huur en energie. ‘Het is mogelijk dat het steunbedrag anders uitvalt voor ondernemers door de toepassing van groepsverbondenheid dan in de toekenning van steun per aparte onderneming’, aldus Adriaansens. ‘Desalniettemin moet de RVO alle verbonden ondernemingen in aanmerking nemen bij het bepalen van het maximale steunbedrag, waardoor er naar groepsverbondenheid moet worden gekeken. Voor ondernemingen die gezamenlijk onder de definitie van mkb vallen, geldt dat deze apart een TVL-aanvraag kunnen indienen. Deze zaken kunnen dus per BV TVL ontvangen, tot aan het maximale steunbedrag van € 2,3 miljoen voor de gehele groep (of € 290.000 respectievelijk € 345.000 voor landbouwondernemingen of ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector).’ De berekening gaat uiteraard wel uit van omzetderving en vaste lasten van de hele groep en niet van één bv, aldus de minister.

Groepsaanvraag om misbruik te voorkomen

Aartsen vindt het niet eerlijk om een ondernemer met drie zaken en drie keer vaste lasten te beschouwen als een ondernemer met maar één keer vaste lasten. Adriaansens antwoordt daarop dat deze ondernemer wel drie keer TVL kan ontvangen, met inachtneming van het steunplafond. Bij grote ondernemingen kan alleen per groep verbonden ondernemingen een aanvraag worden ingediend. ‘Daarmee wordt gewaarborgd dat de omzet en daarmee het omzetverlies van de gehele groep in Nederland tezamen in aanmerking wordt genomen voor de berekening van TVL. Daarmee wordt misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomen en wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een groep die als geheel genomen geen omzetverlies heeft en winstgevend is in Nederland, maar die een kleine, verlieslatende rechtspersoon in Nederland heeft, toch TVL kan aanvragen.’

Plafond is al verhoogd

Het steunplafond zorgt ervoor dat sommige ondernemers in de laatste lockdown niet in aanmerking komen voor TVL. ‘Om ondernemers die aan de staatsteungrens zaten tegemoet te komen, is deze op 18 november 2021 verhoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen en € 290.000 respectievelijk € 345.000 voor landbouwondernemingen of ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector. Dit in navolging van de verhoging van het staatssteunplafond in het Europees Steunkader.’

De groepsverbondenheid wordt niet met terugwerkende kracht aangepast, zoals Aartsen had gevraagd: ‘Zoals uiteengezet is het niet het geval dat een ondernemer met meerdere zaken niet in aanmerking kan komen voor TVL. Het kijken naar de groep verbonden ondernemingen met betrekking tot het staatssteunplafond is het gevolg van Europese regelgeving en jurisprudentie.’