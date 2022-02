Britse NOW: 8,7% van steun frauduleus of foutief

De Britse overheid denkt dat circa 15 miljard pond aan noodsteun verstrekt is op basis van (opzettelijk) verkeerde informatie. Bij de Britse NOW zou zelfs aan bijna 9 procent van de uitgekeerde bedragen een luchtje kleven. Dat is veel meer dan in Nederland.

De Britse regering keerde tot nu toe 261 miljard pond aan noodsteun uit. Daarvan zou 15 miljard pond (5,7%) aan dubieuze aanvragers zijn verstrekt. Bij de Britse equivalent van de Nederlandse NOW, de Job Retention Scheme, zou het volgens het Public Accounts Committee (PAC) zelfs om 8,7% van de aanvragen gaan. Naar schatting 5,3 miljard pond is daar verstrekt op basis van frauduleuze of foutieve aanvragen. Het PAC heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat de steunregelingen fout- en fraudegevoelig zijn. De belastingbetaler draait daar nog tot in lengte van jaren voor op, aldus het PAC.

Nederland: 2000 signalen

In Nederland rapporteert het ministerie van SZW in zijn Monitoringsbrief Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket eens per halfjaar over fraudemeldingen ten aanzien van noodsteun. De laatste brief, uit september 2021, sprak van ‘ruim 2.000 signalen van mogelijke overtreding van de NOW-regels’. Deze signalen betroffen meer dan 1.600 werkgevers en gingen meestal over mogelijke manipulatie van de omzet en mogelijke manipulatie van de loonsom (samen goed voor bijna 80% van alle signalen). De Inspectie SZW had tot 1 juli 2021 van verschillende partijen ruim 1.000 signalen ontvangen van mogelijke strafbare feiten in relatie tot de stimuleringsmaatregelen, zoals NOW en Tozo. Ruim 400 van deze signalen waren afkomstig van de Financial Intelligence Unit.

Weinig fraude

Over de hoogte van het bedrag dat met de fraudeverdenkingen is gemoeid, zijn tot op heden geen uitspraken gedaan. Maar op in totaal 400.000 toegekende NOW-aanvragen (tot en met september 2021) zou, volgens bovenstaande cijfers, dus circa 0,5% als verdacht zijn aangemerkt. Dit lage percentage is in lijn met cijfers over 2020. Op de 280.000 NOW-aanvragen in dat jaar waren er 1400 signalen van fraude, schreef toenmalig minister Koolmees in maart 2021 aan de Kamer. Volgens een woordvoerder van het ministerie van SZW is het voorkomen van fraude indertijd nadrukkelijk meegenomen bij het optuigen van de Nederlandse NOW-regeling. Zo moeten ondernemers cijfers invullen die de overheid makkelijk in andere bronnen kan checken.