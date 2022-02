Flynth: ‘Krimp veestapel staat los van stikstofplannen kabinet’

Woensdag 16 februari meldde het NOS-journaal dat de veestapel over tien jaar zo’n 30% kleiner zal zijn dan nu. De oorzaak: kabinetsplannen rondom het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maar volgens Flynth heeft dat er niet veel mee te maken.

Normale trend

Het accountantskantoor stelt, bij monde van sectorleider melkveehouderij Hans Scholte, dat de krimp van het aantal melkveebedrijven al tijden zo’n 3% per jaar bedraagt. ‘Over tien jaar gerekend is dit een afname van 30% van het aantal bedrijven, zonder kabinetsplannen!’, schrijft Scholte in een blog. In november 2021 verscheen een rapport van Wageningen Economisch Research waarin staat dat in het ‘basisscenario’ een afname van het aantal melkveebedrijven van 33% wordt verwacht. Dit komt neer op bijna 1,5 miljoen minder koeien. Al eerder, in september 2021, voorspelde het Planbureau voor de Leefomgeving eenzelfde reductie van de veestapel.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord zijn geen cijferafspraken opgenomen over het verkleinen van de veestapel. Ten aanzien van stikstof kiest het nieuwe kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Hiermee moet de doelstelling worden gehaald van 50% stikstofreductie in 2030. Volgens Scholte is dit niet geheel toevallig in lijn met het advies van commissie Remkes. Remkes was informateur tijdens de recente kabinetsformatie).

Via opkoop, extensivering, innovatie, legalisering en verplaatsing moeten de doelen worden gerealiseerd. Zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Maar gedwongen opkoop wordt door de nieuwe betrokken ministers van der Wal (Natuur en Stikstof) en Staghouwer (Landbouw) ook niet uitgesloten. Naast het al eerder beschikbaar gestelde budget van 5 miljard euro voor stikstofreductie, doet het nieuwe kabinet hier nog 25 miljard euro bij. Een groot deel hiervan is bedoeld voor verkleining van de veestapel en natuurherstel.

Vragen

Afgelopen periode kreeg Flynth meerdere vragen van verontruste melkveehouders. Die vragen spitsten zich toe op de ontwikkeling van de grondprijzen in de verschillende regio’s. Tegenover een mogelijke winst voor de één, staat een mogelijk verlies voor de ander. Scholte: ‘Als toekomstgerichte melkveehouder zul je moeten gaan bedenken welk van de verschillende opties het beste bij jou en jouw of jullie situatie past. Is dat extensivering, of omschakeling? Of liever aan de doelen werken via innovatie of verplaatsing van het bedrijf? Of is gebruik maken van de provinciale opkoopregeling toch een optie?’

