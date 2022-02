Zo help je ondernemers naar een digitale administratie

Administratie en digitalisering zijn vaak niet de favoriete bezigheden van de gemiddelde ondernemer. Die houdt zich liever bezig met het eigen vakgebied. Omgaan met ingewikkelde systemen en digitale documenten roept alleen maar frustratie op. Het gevolg? Ondernemers die op een eigen – vaak omslachtige – manier werken. Dit kost niet alleen veel tijd, maar verhoogt ook het risico op fouten.

Verkoopproces is het ondergeschoven kindje

Terwijl veel accountants en ondernemers de automatisering rondom het inkoopproces (grotendeels) op orde hebben, is het verkoopgedeelte vaak nog het ondergeschoven kindje. Men weet niet dat er goede oplossingen voor zijn óf beseft niet hoeveel het dagelijks oplevert. Tijd om hier verandering in te brengen. Dus hoe help je ook deze ondernemers naar de voordelen van een digitale verkoopadministratie? Hoe overtuig je ze, hoe pak je het aan en wat kun je vervolgens nog meer voor ze betekenen?

Facturatiemodule

We zien dat veel accountants- en administratiekantoren hun klanten nog verzoeken om de tool uit hun eigen boekhoudpakket te gebruiken voor het invoeren van facturen. Ondernemers haken hier regelmatig op af, omdat het systeem niet gebruiksvriendelijk genoeg is óf niet alle functionaliteiten bevat. Hier heeft WeFact een oplossing voor bedacht. De facturatiemodule in WeFact – een online administratie- en factuurprogramma – is toegankelijk en geschikt voor élke ondernemer. Een online administratie bijhouden was nog nooit zo makkelijk. Jouw klant kan offertes en facturen altijd en overal aanmaken– via desktop óf de app – en het gebruiksvriendelijke systeem spreekt voor zich. In de praktijk zien we dat op deze manier ook de kleinere ondernemers en ZZP’ers – met weinig affiniteit met digitale boekhouding – moeiteloos aan de slag gaan!