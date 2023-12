Verdien beter én krijg meer toegevoegde waarde

“‘Verdien beter’ bekijk ik vanuit verschillende perspectieven: dat je niet alleen financieel, maar ook op persoonlijk vlak meer uit het beroep kan halen. Je kan als accountant meer verdienen en je verdient het om werk te doen dat je graag doet.” Gert Engelen, stichter en bezieler van BOOX, legt uit hoe technologie, klantvriendelijkheid en mutual understanding zowel voor accountants als voor hun klanten een toegevoegde waarde leveren.

Meer tijd dankzij technologie

“Accountants missen vandaag veel inkomsten omdat ze grotendeels gestuurd worden door compliance-taken, door deadlines en door de wet- en regelgeving die alsmaar complexer en omvangrijker wordt. Omdat die activiteiten veel tijd vragen, dwingen ze accountants in een soort keurslijf. Digitalisering is daarvoor een oplossing: door routineprocessen te automatiseren, blijft er meer tijd over voor andere zaken.”

Technologie is een werkwoord

“Natuurlijk hebben digitale tools ook een stevig prijskaartje, maar dat hoeft geen bedreiging te zijn. Ik denk dat je daar als accountant vooral slim mee moet omgaan, door te kiezen voor de juiste tools en door met voldoende trial and error na te gaan of ze matchen met jouw waarden en werkwijze. Mijn ervaring leert dat technologie een werkwoord is. Vergelijk het met brood bakken: de juiste technologie inzetten is een arbeidsintensief proces waarbij je moet kneden tot je het gewenste resultaat behaalt. Technologie op zich is nooit de oplossing, wel wat je ermee doet als mens.”

Meer verdienen met interessanter werk

“Dat je dankzij technologie meer tijd hebt voor andere zaken, betekent ook dat je jobinhoud interessanter wordt. Je kan klanten bijvoorbeeld meer strategisch bijstaan. Denk maar aan investeringsanalyses, het begeleiden van een overname of verkoop van een bedrijf, mee nadenken over wat er gebeurt met een familiebedrijf waar geen opvolger meer is… Zo ben je meer dan een louter fiscale adviseur en dat maakt de job veel aangenamer.”

Toegevoegde waarde voor je klanten

“Met die rol van adviseur creëer je trouwens niet alleen voor jezelf, maar ook voor je klanten een toegevoegde waarde. Ze kunnen met meer vragen bij jou terecht en je kan echt een partner in business zijn. Zo zit je als accountant mee aan het roer en kan je het schip helpen om de juiste richting uit te varen. Natuurlijk moet je je klanten daarvoor ook goed kennen en weten waar ze naartoe willen. Dat kan alleen wanneer er voldoende wederzijds vertrouwen of ‘mutual understanding’ is.”

Het belang van mutual understanding en klantvriendelijkheid

“Wederzijds vertrouwen bouw je op door tijd te investeren in je klanten: uitgebreide gesprekken voeren, hun bedrijven bezoeken en vooral goed luisteren. Probeer ook uit te blinken in klantvriendelijkheid door afspraken na te komen en met je klanten te bespreken wat ze van jou verwachten, hoe je die rol invult en hoeveel hen dat kost. Kom je iets te weten dat van belang kan zijn voor je klant? Informeer hen daar dan over. Van zodra klanten jou als vertrouwenspersoon zien, komen adviesvragen spontaan.”

Durf keuzes te maken

“Om voor jezelf en je klanten een toegevoegde waarde te blijven leveren, is het belangrijk om keuzes te durven maken als accountant. Denk na waar je energie uithaalt en waar je graag energie in steekt. Maak geregeld de balans op aan het einde van de dag: heb ik hier voldoening uitgehaald? Of ben ik gefrustreerd over bepaalde taken? Door je te focussen op wat je goed en graag doet, haal je niet alleen financieel, maar ook als mens veel meer uit je job. Dat kan ik iedereen aanraden.”

