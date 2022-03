Baker Tilly plant boom voor elke nieuwe medewerker

Baker Tilly gaat, in samenwerking met Trees for All, voor elke nieuwe collega die start een boom planten, meldt het accountantskantoor.

Om de start van nieuwe collega’s bij Baker Tilly op een duurzame manier te markeren is Baker Tilly een samenwerking aangegaan met Trees for All. Zij zetten projecten in binnen- en buitenland op, waar op grote schaal behoefte is aan nieuwe bebossing of herstel van aangetast groen. Vanaf februari neemt Baker Tilly elke maand het aantal bomen af dat gelijk staat aan het aantal collega’s dat die maand bij het kantoor gestart. De komende tijd betreft het specifiek de aanleg van een leembos in het Groene Woud (Noord-Brabant) en het herstel van een voormalig woud in West-Madagaskar.

Enthousiaste reacties

Het initiatief mag rekenen op enthousiasme bij nieuwe collega’s. Amy Moerings (Advisor HRM, Business Support Center): “Wat een mooi idee om voor elke medewerker een boom te planten om bij te dragen aan het klimaat. Het klimaat is een actueel thema en het is leuk om te zien dat Baker Tilly daar op deze manier op inspeelt door samen te werken met Trees for All. Ik zou zeggen: ga zo door met deze mooie initiatieven!” Eva Mahu (assistent MKB A&A): “Ik vind het planten van een boom voor elke nieuwe collega een erg leuk en origineel initiatief. Hierdoor kreeg ik gelijk de indruk dat er bij Baker Tilly niet alleen op winst wordt gestuurd, maar dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor maatschappelijke aspecten. Als nieuwe medewerker vind ik het fijn om voor zo’n organisatie te mogen werken”.

Foto: nog aan te planten veld in het Groene Woud (Noord-Brabant).