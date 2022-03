Omzet accountancy en belastingadvies eind vorig jaar fors hoger dan een jaar eerder

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2021 19,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) was de omzet in het vierde kwartaal 10 procent hoger dan een jaar eerder. Op jaarbasis steeg de omzet in de de administratieve dienstverlening 7,4 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Over heel 2021 groeide de omzet van de zakelijke dienstverlening met 13,4 procent. Vergeleken met pre-coronajaar 2019 lag de omzet in 2021 2 procent hoger.

Omzet deelsectoren

De omzet van IT-dienstverleners was in het vierde kwartaal 8,6 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2021 nam de omzet met 8,2 procent toe ten opzichte van 2020. Bij de rechtskundige dienstverlening, waaronder advocatenkantoren, rechtskundige adviesbureaus, notariskantoren en deurwaarderskantoren, groeide de omzet in het vierde kwartaal met 2,6 procent. Dit is aanzienlijk lager dan de voorgaande vier kwartalen, toen de omzet gemiddeld met bijna 8 procent toenam ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2021 steeg de omzet 6,4 procent ten opzichte van 2020.

De architectenbureaus sloten het jaar af met een omzetstijging van 3,2 procent in het vierde kwartaal. Over heel 2021 nam de omzet toe met 6,6 procent. Ingenieursbureaus zagen hun omzet toenemen met 7,5 procent. Over heel 2021 behaalden de ingenieurs een omzetstijging van 4,7 procent. Het reclamewezen zette in het vierde kwartaal 16,7 procent meer om dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De reisbranche noteerde in het vierde kwartaal een grote omzetstijging: 257 procent. Hier was echter de omzet in 2020 bijzonder laag vanwege de maatregelen rondom de coronapandemie.

Reisbranche en reclamebranche nog onder niveau 2019

Alle branches binnen de zakelijke dienstverlening zetten in 2021 meer om dan in 2020. In vrijwel alle branches lag de omzet ook weer boven het niveau van 2019. De reisbranche en het reclamewezen hadden hun omzet in 2021 nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

In de reisbranche steeg de omzet met 73 procent ten opzichte van 2020. Vergeleken met 2019 bleef de omzet nog ver achter: bijna 36 procent. In de reclamebranche groeide de omzet met 12,5 procent ten opzichte van 2020, vergeleken met 2019 daalde de omzet met 4,1 procent.

Bron: CBS