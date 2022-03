Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland

Credion Den Haag heeft haar werkgebied uitgebreid om vanaf 2022 ook mkb-ondernemers in Delft-Westland van optimaal financieringsadvies te kunnen voorzien. De vestiging in Delft verwelkomt Bert van Vliet als nieuwe partner.

Vliegende start

Mark Buytelaar, Credion franchisenemer geeft aan: ‘We hebben vanaf 2021 een vliegende start gehad. Onze focus lag toen op de ondernemers in de Den Haag. We bedienen veel mkb- en vastgoedondernemingen in deze regio en adviseren en begeleiden ze naar de best passende mkb-financieringsoplossing, óók bij de huisbankier.

Delft-Westland

Door onze kennis, ons inkoopvoordeel en toegang tot ruim 100 geldverstrekkers, realiseert Credion financieringsconstructies waar de ondernemer zelf nog niet aan heeft gedacht. Dit, aangevuld met een betere prijs en passende voorwaarden, resulteerde in een toename van de behoefte naar op maat financieringsadvies van Credion.

Reden voor ons om vanaf 2022 onze scope te verbreden en Credion ook in de regio Delft-Westland op de kaart te zetten. Bert van Vliet is een mooie toevoeging aan het Credion-team met Marco de la Rie, Aleksandra Derksen – Ivkovic, Stan Scheper, Amilcar Ajaiso LL.M. en Manuela Poesiat. Met al zijn kennis en ervaring kan dit alleen maar een succes worden!

Bankonafhankelijke bedrijfsfinancieringen

Credion is sinds 2001 gespecialiseerd in het aantrekken van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen voor mkb-bedrijven. Credion is een keten van ruim 50 over het land verspreide vestigingen, die samenwerken met ruim 100 verschillende geldverstrekkers. Dit zijn bijvoorbeeld (buitenlandse) banken, lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders, financieringsfondsen en private investeerders. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee.

Credion’s credo luidt: ‘Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor’.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw financieringsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van Credion Den Haag of Delft-Westland via telefoon (070) 314 24 29 of mail denhaag@credion.nl of delft@credion.nl .