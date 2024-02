HAN komt met nieuwe financemaster gericht op integraal advies aan mkb  

De HAN University of Applied Sciences start met een 2-jarige deeltijdmaster Integraal Adviseur MKB. De HAN is daarmee naar eigen zeggen de eerste Nederlandse hogeschool met een financiële master die specifiek gericht is op het versterken van de adviesrol richting de mkb-ondernemer.

De nieuwe master springt in op de groeiende vraag van het mkb naar financieel professionals die over de grens van het eigen vakgebied heen kunnen kijken en hen integraal kunnen begeleiden bij complexe vraagstukken op gebied van duurzaamheid, CSRD, personeel of digitalisering. De deeltijdmaster, die start op 6 september 2024 bij de HAN in Arnhem, richt zich op accountants, belastingadviseurs, verzekeringsadviseurs en financieringsadviseurs en is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. Per jaar zijn slechts 24 opleidingsplaatsen beschikbaar. De opleiding leidt tot een mastertitel (MSc).

Geïntegreerd denken

De opleiding bestaat uit drie modules waarbinnen de adviesvraagstukken uit de beroepspraktijk centraal staan. De opleiding focust op adviesvaardigheden, persoonlijk leiderschap en reflectievermogen. De student leert geïntegreerd denken om zo de vraagstukken bij het mkb in samenhang te analyseren en te adviseren over investeringen, risicomanagement, verduurzaming, toepassing van de CSRD-wetgeving en duurzame inzetbaarheid en daarbij samen te werken met andere financiële experts.

De HAN organiseert op 13 maart een voorlichtingsavond. Meer informatie op www.han.nl/master-in

Luister ook eens naar de AV on Air podcast over de accountancyopleiding.