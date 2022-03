NOB: kantoren moeten zelf morele afweging maken

De NOB veroordeelt de Russische inval in Oekraïne ten zeerste en is geschokt door het geweld. De Orde raadt leden aan goed op te letten welke zakelijke relaties onder de sanctiewetgeving vallen, maar vindt dat elk kantoor zelf de afweging moet maken of dienstverlening aan Russen wel of niet door de morele beugel kan.

Dit laat de NOB in een persbericht weten. In het schrijven waarschuwt de Orde leden vooral om de sanctiemaatregelen van onder andere de Europese Unie en de Verenigde Staten na te leven. ‘Het is belangrijk dat NOB-leden zeer goed opletten dat zij niet meewerken aan of op enigerlei wijze betrokken zijn bij activiteiten die in strijd zijn met de sanctiemaatregelen. Bijvoorbeeld het ontwijken of ontduiken van de sanctiemaatregelen door transacties of handelingen uit te voeren waarbij (mogelijk) belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan gemaakt en betalingen worden omgeleid. Het overtreden van deze sanctiemaatregelen is verboden. Het niet-naleven kan leiden tot zeer hoge boetes en in sommige gevallen tot straffen’ aldus de NOB.

Morele afweging

De sancties kunnen gevolgen hebben voor de dienstverlening van NOB-leden aan in Rusland gevestigde cliënten of cliënten die zaken doen met dit land. De Orde vindt dat NOB-leden en -kantoren zelf de morele afweging dienen te maken of men de dienstverlening aan deze cliënten kan/wil continueren. ‘Dat kan een lastige afweging zijn waarbij verschillende aspecten een rol spelen. Met gesanctioneerde partijen kan vanzelfsprekend geen zakelijke relatie worden aangegaan of voortgezet.’

Volgens de Code of Conduct zijn NOB-leden gehouden de dienstverlening uit te oefenen in overeenstemming met de eer en waardigheid van het beroep. Als de dienstverlening in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep, dient een lid de dienstverlening te weigeren, zo laat de NOB in het persbericht weten. ‘Zou een lid in strijd handelen met de sanctiemaatregelen, dan handelt hij daarmee evident in strijd met de eer en waardigheid van het beroep.’

Code of Conduct en Richtsnoeren Wwft

Door de sanctiemaatregelen is het extra belangrijk de identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt goed uit te voeren. Mogelijk is nieuw, grondig of diepgaander onderzoek naar de identiteit van een cliënt en naar de toelaatbaarheid van de dienstverlening nodig als gevolg de sanctieregelgeving. Ook is het belangrijk extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en de melding daarvan.

Als een NOB-lid besluit de relatie met zijn cliënt of een lopende opdracht te beëindigen, kan er nog sprake zijn van een zorgplicht waarbij er maatregelen genomen moeten worden om eventuele schade voor de cliënt te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van termijnen die dreigen te verstrijken bij het beëindigen van de opdracht. De cliënt moet hierover worden geïnformeerd zodat die gepaste actie kan ondernemen

Bron: NOB