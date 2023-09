Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

De Fiod heeft twee mannen uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Een van hen werkt bij Defensie.

De opsporingsdienst deed doorzoekingen op diverse locaties, waaronder een woning, een bedrijfsruimte en een opslagruimte, en heeft gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Er is ook beslag gelegd op een woning, ruim 250.000 euro en 8.000 dollar aan contant geld, banktegoeden van circa 160.000 euro, vliegtuigonderdelen, wapens, patroonhouders en munitie. De verdachte is op 1 september voor veertien dagen in bewaring gesteld en de voorlopige hechtenis is eind afgelopen week verlengd voor de duur van zestig dagen.

De man heeft een Nederlands bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde naar voornamelijk Rusland. Vermoed wordt dat hij na inwerkingtreding van de nieuwe handelssancties tegen Rusland op 25 februari 2022 via omleidingslanden goederen exporteerde naar Rusland.

Ook defensiewerknemer aangehouden

Er is ook een 48-jarige Arnhemmer opgepakt die ervan wordt verdacht via zijn bedrijven, samen met de 53-jarige verdachte, de sanctiewetgeving te omzeilen door via een omweg vliegtuigonderdelen naar Rusland te exporteren. In zijn woning zijn administratie, digitale gegevensdragers en munitie in beslag genomen. De man is werkzaam bij Defensie. ‘Dat is onder meer de reden dat inmiddels ook de Koninklijke Marechaussee betrokken is bij het onderzoek.’ Ook hij zit nog geruime tijd vast.

Vorig jaar werd ook al een Nederlander opgepakt wegens het niet naleven van de sanctiemaatregelen tegen Rusland.