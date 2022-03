Gratis whitepaper | Financieren na de crisis

Op de coronacrisis die twee jaar geleden begon, krijgen we als samenleving steeds meer grip. Voor ondernemers houdt dit in dat maatregelen als NOW, TVL, TOZO en uitstel van belastingbetalingen worden uitgefaseerd. Ondernemend Nederland moet het zonder overheidssteun doen en als er toch weer nieuwe virusuitbraken komen, dan zijn eventuele gevolgen daarvan een onderdeel van het reguliere ondernemersrisico.

Daarbij zullen ondernemers de komende periode geconfronteerd worden met de vraag hoe ze het voortzetten van de onderneming moeten financieren. Vragen die dan opkomen gaan over mogelijkheden en criteria en, minstens zo belangrijk, wie wil er eigenlijk nog een onderneming met een stevig coronaverleden financieren?

Voor het beantwoorden van die vraag zullen ondernemers vaak een beroep doen op hun accountant of mkb-adviseur. MKB-kredietcoach heeft in samenwerking met Accountancy Vanmorgen zeven experts gevraagd naar hun zienswijzen en aandachtspunten over Financieren na de crisis. In deze whitepaper vindt je hun antwoorden op de volgende onderwerpen:

Tijd voor actie Hoe staat ondernemend Nederland ervoor? Wat zijn de financieringstrends? De rol van de ondernemer bij het verkrijgen en behouden van een financiering De rol van de accountant bij financieringsvraagstukken Als financiering een probleem wordt wat dan?

MKB-kredietcoach en Accountancy Vanmorgen bieden de whitepaper gratis aan. Vul hier je gegevens in en je krijgt een e-mail met daarin de whitepaper toegestuurd.